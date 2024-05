"MAMA DIRAO ME JE TU..." Potresna priča majke čiju je ćerku napastvovao starac od 76 godina LEDI KRV U ŽILAMA (VIDEO)

Majka jedanaestogodišnje devojčice ispričala je u redakciji "Dana" da je policiji prijavila vozača (76) kombija za prevoz đaka koji je u tom vozilu, na putu od škole do kuće, kako tvrdi, napao njeno dete, dodirujući je na nedozvoljen nači.

Ističe da poznaju vozača, kome su poverili bezbednost deteta kada su odlučili da ona više ne putuje gradskim prevozom, već tim kombi vozilom.

Iz Uprave policije nedavno je saopšteno da su postupajući po krivičnoj prijavi o seksualnom uznemiravanju maloletne osobe identifikovali M.V. (76), koji se sumnjiči za nedozvoljene polne radnje i koji po nalogu višeg državnog tužioca lišen slobode, a nakon saslušanja kod sudije za istragu određen mu je pritvor i sproveden je u UIKS u Spužu.

Ova majka je tokom razgovora u poručila da skreće pažnju svim roditeljima da razgovaraju sa svojom decom jer nikada ne znaju šta sve dete može da doživi kad izađe iz kuće. Ona nema ni najmanju sumnju u ono što joj je dete ispričalo. Ističe da se radi o odličnoj učenici primerenog vladanja, sa kojom nikada nije bilo nikakvih problema u školi, porodici ili društvu.

"To je uradila osoba koja nam nije nepoznata i kojoj smo poverili bezbednost jedanaestogodišnjeg deteta. Radi se o vozaču kombija za prevoz đaka. Dete je vozio od septembra. Imamo gradsku liniju, ali kada je prešla u drugu školu, smatrali smo da je mala, sitna i nije navikla, pa smo pomislili da bi bila sigurnija da ide tim privatnim prevozom. Iako je skuplje, nijesmo gledali na to, već na njenu bezbednost. Nije nam nepoznat, živi na dva kilometra od nas", priča majka.

"Trebalo mi je vremena da se saberem, radi se o starcu"

Ona ponavlja da nije sumnjala u priču deteta jer je poznaje.

"Taj strah koji sam videla tog dana ona nije mogla da odglumi sa nepunih 12 godina. Ni da je išla u školu glume ne bi mogla da inscenira takvu uznemirenost, plač, osećaj gađenja... Odmah po kritičnom događaju došla je kući uplakana, govoreći "mama, dirao mi je grudi", "poljubio me tu", pokazujući na svoje usne, potom "stavio mi je ruku tu"... Isprva nisam uopšte razumela o kome priča, nisam uspevala da razaznam šta govori, jer je uz to i plakala. Uspela sam da je smirim i pitam ko joj je to uradio, a ona mi je rekla.

Tada je već usledio i šok kod mene, pa nisam mogla da odmah odreagujem, trebalo mi je vremena da se saberem. Radi se o starcu, kojem sam verovala i za koga bih ranije ruku u vatru stavila da nema nikakve šanse da uradi tako nešto. Onda je tražila da ide u kupatilo da se umije, jer joj je bilo gadno to što je doživela. To se dogodilo u kombiju, na putu ka kući. Rekla mi je da je zaustavio vozilo na mestu gde nema prolaznika i kuća u blizini i da je uradio to što je uradio... Nakon toga ju je odvezao kući....

Rekla mi je da joj je, pre nego što ju je poljubio, zavrnuo majicu, dodiriva joj je grudi, mazao je nekim uljem, komentarisao da se zacrvenela... Ona je rekla da mora da ide kući, da je čekam i da ima trening u 14 sati. On joj je usput govorio da ne priča nikome, ni najboljim drugaricama, jer će one to da prenesu dalje kada se posvađaju. Bila sam u šoku, nisam mogla dodatno da je ispitujem i nanosim joj dodatnu bol" priča uznemirena majka.

Odmah pozvala supruga

Odmah je pozvala supruga, koji se složio da to prijave policiji.

"Iako je kod njega proradio taj roditeljski instinkt i bes, dogovorili smo se da idemo zakonskim putem, da verujemo u zakon i da će sve procesuirati kako treba. U policiji sam rekla što mi je dete ispričalo. Moram da zahvalim prvo inspektoru koji je vodio slučaj, koji je zaista odradio sve što je mogao da odradi u okviru svojih nadležnosti, ali i da nju zaštiti od dodatnih trauma", istakla je u razgovoru za naš list.

Ona očekuje da će M.V. po okončanju postupka biti osuđen, iako, kako naglašava, kakva god bila kazna, ona neće biti zadovoljna, niti ima načina da joj bude lakše.

Majka je išla kod psihologa da bi dobila savete kako da se ponaša sa detetom i da mu pomogne, dok čekaju da devojčicu odvedu kod psihologa, što još uvek ne mogu dok sa njom ne razgovaraju u policiji.

Nije išla u školu, jer nije mogla ni da spava ni da jede, povukla se u svoju sobu

Direktorica škole nam je pružila svu moguću podršku, kao i razredni starešina. Ponudili su razgovor sa pedagogom i psihologom, ali su nas u policiji savetovali da je ne vodimo nigde dok njihova stručna služba ne obavi razgovor s njom. Dete 15 dana nije išlo u školu jer nije bila spremna za to. Nije bila psihički dobro, noćima nije mirno spavala, nije htela da jede, povukla se, provodila je vreme u svojoj sobi izolovana od svega. Videćemo kako ćemo naredne sedmice. Dala sam joj do znanja da sam ponosna na nju i da oni ništa nije kriva, ističe majka devojčice.

(Kurir.rs/ Dan/ Preneo: T.A.)

