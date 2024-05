ZAPALJENA KUĆA U CRNOJ GORI: Meštani za sve krive MIGRANTE "Na velikim smo mukama, uništavaju nam DEDOVINU"

U pljevaljskom selu Metaljka, na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom, odigrala se prava drama, kada su, prema rečima meštana, migranti koji neretko prolaze kroz ovaj kraj koristeći divlje granične prelaze, zapalili kuću koja je potpuno izgorela. Na svu sreću, radilo se o objektu u kom niko nije živeo.

- Ovo traje dugo vremena, problem nije od juče. Na velikim smo mukama. Migranti u većim grupama mesecima unazad prolaze kroz naša sela i uništavaju imovinu. Mahom su to kuće, naša dedovina u kojima ne živimo ali ih redovno obilazimo, boravimo preko čitavog leta. Meni su do sad obijali kuću nekoliko puta, kradu sve što im se nađe pod rukom. Garderobu, obuću, odeću, alat, sve nose. Panika i veliki strah su zavladali među meštanima, ne sme više niko da ostavi svoju kuću ni na sat vremena, kaže meštanin Duško Mirković.

foto: RINA/Duško Mirković

On ističe da su se više puta žalili na ovaj problem, ali da niko od nadležnih ne reaguje. Nemaju način da zaštite svoju imovinu, niti da naplate štetu koju su im migranti načinili. Kažu - prepušteni su sami sebi. Do sada nije bilo čestih sukoba migranata sa samim meštanima, ali i to se, kako tvrdi, dešavalo.

- Jednom prilikom jedan od migranata hteo je da uzme jagnje, kada je domaćin pokušao da odbrani svoju životinju, ovaj mu je zapretio nožem. Čujemo da neko kaže, pa šta će ljudi, moraju da se sklone, ja bih to možda i razumeo, ali uništavaju sve što im se nađe pod rukom. Obili su i pokrali na desetine kuća, zapalili dve, tri kuće koje su izgorele i veliki broj pomoćnih objekata. Policije nema kad treba, preko ovih divljih prelaza jedna patrola ako dođe i to dobro je, zatvraju oči na ovaj problem. Ovo mora da se reši, ruta mora da se zatvori, dodaje Mirko.

foto: RINA/Duško Mirković

Inače, Crna Gora se u poslednjih godina suočava sa značajnim prilivom migranata, tražioca azila. Kada dobiju potvrdu da su tražioci azila, oni mogu slobodno da se kreću kroz Crnu Goru. Prema važećem zakonu, tražilac azila ne može napustiti zemlju do konačnog rešavanja njegovog statusa. Ipak, veliki broj migranata, prema tvrdnjama meštana, slobodno dolazi do Pljevalja uz papir da su tražioci azila, a zatim koriste divlje prelaze da pređu u susednu Bosnu i Hercegovinu.

