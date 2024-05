PREVEZAO 65 KILOGRAMA DROGE ZA 200 EVRA Pokrenuta istraga protiv dvojice Podgoričana

Više državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv Podgoričana Nikole Petrića i Dražena Cvijovića zbog sumnje da su, sa zasad neidentifikovanim licima, iz Republike Albanije u Crnu Goru, radi prodaje, prenosili marihuanu.

Naredbom za sprovođenje istrage Petriću se stavlja na teret da je 27. januara ove godine od Tuzi do Podgorice, svestan da postupa neovlašćeno i protivpravno, po dogovoru sa Cvijovićem, prevezao skoro 65 kila ove droge taksi vozilom za naknadu od 200 evra.

Petrić je, kako se navodi u naredbi, prethodno došao do mesta na periferiji Tuzi, gde su mu dva zasad neidentifikovana lica predala dva džaka u kojima se nalazilo ukupno 60 pakovanja marihuane. Drogu je smestio u gepek vozila, nakon čega se uputio ka Podgorici. Policija ga je presrela u Tuzima, pretresla vozilo i zaplenila drogu.

Mesec dana nakon Petrićevog hapšenja, Više državno tužilaštvo proširilo je istragu i u odnosu na osumnjičenog Dražena Cvijovića, kome se stavlja na teret da je od kraja septembra 2023. do 27.1.2024. godine, u više navrata, od Tuzi do Podgorice zajedno i po prethodnom dogovoru sa Petrićem i zasad neidentifikovanim licima radi prodaje prenosio marihuanu. Kako se navodi u naredbi, po prethodnom dogovoru sa neidentifikovanim licem i okrivljenim Petrićem, u više navrata je svoje taksi vozilo kojim je upravljao Petrić ustupao za prevoz droge, za novčanu nadoknadu u iznosu od 300 do 350 evra, kao i 27.1.2024. godine, kada je okrivljeni Petrić navedenim vozilom po prethodnom dogovoru prevezao marihuanu od Tuzi do Podgorice ukupne mase 64,800 grama, koja je bila upakovana u dva džaka. U tome je sprečen prilikom kontrole policijskih službenika granične policije.

Kako istraga protiv njih dvojice još nije okočana, Vrhovni sud im je na predlog VDT-a produžio pritvor na još dva meseca.

– Osnovana sumnja u pogledu izvršenja krivičnog dela i njihovog učešća u izvršenju proizilazi iz dokaza koji su prikupljeni u dosadašnjem toku trajanja istrage, a posebno iz službenih zabilješki UP, potvrda o privremeno oduzetim predmetima, foto-dokumentacije, ali i odbrane Petrića, koji je u bitnom priznao izvršenje krivičnog dela i naveo da je po dogovoru i instrukciji svog gazde, vlasnika taksi udruženja okrivljenog Cvijovića, prevozio marihuanu za naknadu od 200 evra, kao i odbrane Cvijovića, koji je takođe u bitnom priznao izvršenje krivičnog djela, opisujući svoje učešće, odnosno navodeći da je svoje taksi vozilo iznajmljivao za prevoz droge uz novčanu nadoknadu – piše u rešenju o produženju pritvora.

