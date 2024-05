MILAN KNEŽEVIĆ UPOZORAVA: Ako glasa za Rezoluciju o Srebrenici, Crna Gora postaje država genocidne prošlosti!

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da Crna Gora ne sme da glasa za Rezoluciju o Srebrenici, ne samo zbog Srbije, Republike Srpske i srpskog naroda, već prvenstveno zbog same sebe.

"Istog trenutka kad pritisnemo 'yes', potvrdili smo se za genocidan narod", istakao je Knežević u saopštenju za javnost.

Dodao je da je u posedu Rezolucije 819 Saveta bezbjednosti, koja je usvojena na 3.199 sednici, 16. aprila 1993. godine.

"A u kojoj se SB poziva na Međunarodni sud pravde u Nagoji i privremenu meru da vlada Savezne Republike Jugoslavije (Srbija i Crna Gora ) treba da odmah u skladu sa svojom obavezom iz Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju genocida od 09. decembra 1946, preduzme sve mere koje su u njenoj moći da spreči vršenje zločina genocida. Upravo se predložena Rezolucija o Srebrenici poziva na Rezoluciju 819 SB iz aprila 1993. u kojoj se Srbiji i Crnoj Gori uvode privremene mere i obaveza sprečavanja genocida", saopštio je Knežević.

Ističe da je "notorna neistina da se najavljena Rezolucija ne odnosi na države i narode".

"Naprotiv, baš se odnosi na Srbiju i Crnu Goru. A to dalje znači, nakon izglasavanja ove Rezolucije, BiH može podneti tužbu protiv Srbije i Crne Gore, u bilo kom momentu, od trenutka izglasavanja do Sudnjeg dana. A to dalje znači da Crna Gora postaje država genocidne prošlosti, i još je za to glasala kao da glasa na Evroviziji.

Ne postoji termin individualnog genocida, i svi ovi koji se ubiše da nam objasne kako se ne radi ni o jednom narodu, imaju samo jedan problem, neka mi objasne zašto je onda naziv Rezolucija o Srebrenici?

Zato što se jasno konkretizuje mesto i događaj iz rata u kom su bili prisutni Srbi i Bošnjaci. Ne spominju se nijedan general ni vojnik imenom i prezimenom. Jer da su spomenuti, onda bi to bio zločin pojedinca. Ali pošto je namera da se zločin u Srebrenici predstavi kao genocid, onda nema individualizacije krivice na kojoj sve vreme insistiramo", kazao je Knežević.

Prema njegovim riječima Rezolucija 819 iz 1993. godine Srbiju i Crnu Goru "dovodi u kontekst genocida, a pozivajući se na nju, Njemačka i Ruanda predlažu Rezoluciju o Srebrenici".

"Zato amandmani Vlade Crne Gore liče na poslednju želju osuđenika na mučenje i smrt, u kojoj moli da mu prvo otkinu glavu, a tek onda ruke, umesto kako su planirali da prvo otkinu ruke, a onda glavu", rekao je Knežević, koji je uz saopštenje dostavio i Rezoluciju 819 SB "u kojoj se pominje Crna Gora i čestitao svim građanima dobijanje genocidnog statusa".

