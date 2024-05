"DRŽAO MI JE PIŠTOLJ NA GLAVI, ZAKLJUČAVAO ME U SOBU": Rožajac optužen da je zlostavljao suprugu, otkriveni UZNEMIRUJUĆI DETALJI

Tridesetdvogodišnji Rožajac E. Š. optužen je za silovanje bivše supruge, nasilje nad njom i zlostavljanje.

Istovremeno, podgorički Viši sud uvažio je žalbu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i tom optuženom odredio meru zabrane napuštanja boravišta – opštine Rožaje.

E. Š. je uhapšen zbog sumnje da je silovao i tukao suprugu.

Nakon saslušanja u podgoričkom Višem tužilaštvu mu je određeno zadržavanje, a potom pritvor, koji je ukinut nakon što su salušani svi svedoci.

Rožajac optužen za silovanje i prebijanje supruge

“Više državno tužilaštvo u Podgorici, nakon sprovedene istrage protiv E. Š. iz Rožaja, podiglo je optužnicu protiv navedenog lica zbog krivičnog dela silovanje, krivičnog dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i krivičnog dela zlostavljanje, izvršenih na štetu A. Đ., koja optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje”, saopštili su juče iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

Prethodno, njegova bivša supruga saopštila je “Vijestima” da strahuje za svoj život, jer joj je optuženi, nakon što ga je ostavila, pretio da će je ubiti.

Ona je pred tužiocem podrobno pričala o paklu koji je prošla od aprila 2023. do kraja februara ove godine.

Objasnila je da je batine, kako tvrdi, dobijala jer “pogrešno” sedi, ne gleda u pod kada prolaze ulicom, ako ode na posao bez njegove dozvole.

“U njegovoj kući u ******** tukao me je i šamarao. Od udaraca mi je pukla usna. Držao mi je pištolj na glavi, a onda i nož pod grlom. Sve to mogli su da čuju njegovi ukućani. Potom me zaključao u sobu kako ne bih mogla da ga prijavim, niti da pođem na pregled. U večernjim časovima tražila sam da me odveze kod drugarice u ****** ****, što je i učinio. Međutim, nekoliko puta zaustavljao je automobil i tukao me, čupao za kosu. U kakvom stanju me dovezao do prijateljice, može ona da posvedoči”, ispričala je ta žena tužiocu o batinama koje je dobila dok je bila verena sa sada osumnjičenim.

Takva svedočenja ređala su se u njenoj izjavi, a među njima je i ispovijest o batinama koje je dobila dvadesetak dana nakon što je sa tridesetdvogodišnjakom stupila u šerijatski brak.

Tada joj je slomio zub, a fotografije povreda koje je napravila i u koje su “Vijesti” imale uvid, zastrašujuće su.

Policija ga lišila slobode

Postupajući po njenoj prijavi, tužioci su naložili da se E. Š. sasluša, a potom i liši slobode.

Uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično delo silovanje, u sticaju sa krivičnim delom nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Prema saznanjima “Vijesti” E. Š. je na saslušanju u tužilaštvu negirao krivicu.

Nije priznao da je tukao, niti da je protiv njene volje prinudio na intimne odnose i to nakon što je odlučila da prekine bračnu zajednicu sa njim.

Pošto je uhapšen, a potom i sproveden u Istražni zatvor, njegova rodbina počela je da vređa oštećenu. To su činili dominantno komentarišući tekst “Vijesti” o hapšenju E. Š, što je ona i prijavila.

Zbog svega što se dešava, ona je “Vijestima” kazala da strahuje za svoj i život članova svoje porodice.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)