"KNEŽEVIĆ I JA UVEK ČUJEMO I VIDIMO ISTO": Mandić se oglasio povodom odluke o rezoluciji o Srebenici

Predsednik parlamenta Andrija Mandić poručio je da su on i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević prošli mnoge bitke i da čuju i vide isto, ali, kako je dodao, to ne isključuje mogućnost da su ostali učesnici sastanka na drugačiji način razumeli izrečeno.

Mandić je reagovao, nakon što je Knežević izjavio da je premijer Milojko Spajić obećao da će Crna Gora biti uzdržana tokom glasanja o Rezoluciji o genocidu u Srebrenici.

“Usled brojnih pitanja javnosti vezano za to šta je rečeno na sastanku kojem smo prisustvovali premijer Spajić, njegov šef kabineta Krvavac, Milan Knežević i ja, želim da saopštim da smo predsednik DNP-a Milan Knežević i ja zajedno prošli brojne bitke i da su one potvrdile da uvek čujemo i vidimo isto, ali to ne znači i ne isključuje mogućnost da su ostali učesnici sastanka na drugačiji način razumeli izrečeno”, napisao je Mandić na društvenoj mreži “X”.

