"KRIO ORUŽJE U KUĆI 15 METARA OD VRTIĆA I ŠKOLA" Šok otkriće u Crnoj Gori: Policajci nisu mogli da veruju šta sve našli

Vršilac dužnosti pomoćnika Uprave policije za borbu protiv kriminala i korupcije Lazar Šćepanović rekao je da je četrdesetsedmogodišnji Edin Barjaktarević iz Plava veliku količinu oružja krio u porodičnoj kući i to 15 metara od osnovne i srednje škole i vrtića u tom gradu.

Kod Barjaktarevića su službenici Sektora za borbu protiv kriminala pronašli 77 komada puški, 24 pištolja, ručni raketni bacač, ručnu bombu, 4.234 komada municije, 39 bajoneta i noževa i 13 komada sablji.

Podsetimo, pored Bajraktarevića uhapšeni su Srđan Gojković (36) iz Berana i Barani Emrah Murić (36) i Edin Peković (41).

"Oružje pronađeno kod osobe iz Plava je većinom vojno oružje iz kategorije A. To je ubojno oružje i to su brojna eksplozivna sredstva. Tvrdim odgovorno da je nelegalno u kući držao ogromnu količinu oružja, a on je čak imao i neke delove za oružja", kazao je Šćepanović.

Šćepanović je kazao da je Bajraktarević prijavio da ima odobrenje za skupljanje starog oružja.

"Staro oružje je ono oružje koje ima tradicionalnu vrijednost i koje je dio nacionalne nošnje. Staro oružje mora biti onesposobljeno, ne smije da ima okidač i obarač i ne može da ispaljuje projektil. Mora biti nefunkcionalno", pojasnio je Šćepanović.

U akciji Sektora za borbu protiv kriminala na teritoriji Crne Gore pretresena je 21 lokacija, koju koristi 18 osoba.

Iz Uprave policije saopštili su da je današnja zaplena rekordna u poslednje dve decenije.

Kurir.rs/RTCG