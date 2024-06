MIGRANTI PRAVE HAOS U CRNOJ GORI, LJUDI IZAŠLI NA ULICE: Pljačkaju prodavnice, pale kuće, meštani BESNI! (FOTO)

Stanovnici opštine Pljevlja i sela u okolini već mesecima imaju velikih problema sa migrantima, koji prolaze kroz njihova mesta a neretko iza sebe ostavljaju prabu pustoš. Uplašeni za svoju i bezbednost svoje dece grupa građana organizovala je protest u selu Guke, na magistralnom putu Pljevlja – Metaljka.

- Blokada puta i protest građana se organizuje kao upozorenje državnim organima i institucijama nakon eskalacije dešavaja sa migrantima koji su poslednjih dana upadali u butike i prodavnice u nameri da otmu pazare od radnika, ulazili u kuće i stanove građana u nameri da iste opljačkaju. Pljevaljska policija je pustila na slobodu migranta koji je u razbojničkom napadu fizički nasrnuo na radnicu u pokušaju da otme pazar u butiku u ulici Mila Peruničića u Pljevljima. Kao razlog puštanja su naveli da radnica nije želela da pokrene privatnu tuzbu protiv razbojnika, rekao je Duško Mirković, jedan od organizatora protesta.

On je pozvao nadležne organe da reaguju po zakonu i sačuvaju osnovna ljudska i ustavna prava svojih građana. Osim pljačkanja na gradskom području ističe da su pljačkanja i spaljivanja kuća na području sela Metaljka i Poblaće postale su svakodnevnica za koje niko nije odgovarao niti su počinioci otkriveni.

- Želimo da na ovaj način upozorimo da je država dužna da štiti građane i njihovu imovinu, te je u obavezi da im obezbijedi Ustavom zagarantovanu sigurnost, mir i spokoj, što sada nije zlučaj. Posebno su od migranata ugroženi građani i njihova imovina, koji žive na području MZ, Boljanići, Poblaće, Bukovice, te pograničnih sela, koja gravitiraju prema granici BiH - Republici Srpskoj, posebno selo Metaljka, rekao je Mirković.

Zbog problema sa migrantima u meštane su se uvukli strah is trepnja. Nikada do sada nisu zaključavali svoje domove, a sada i zaključavaju svoje domove, ali plaše se da ih ostave potpuno same.

Nadaju se da će njihov vapaj čuti nadležni organi.

