"SPAJIĆU, PREKINIMO POLITIČKO MRCVARENJE": Milović se obratio premijeru Crne Gore, pa zatražio predlog da bude razrešen

Foto: Printskrin / You Tube

Ministar pravde Andrej Milović pozvao je na današnjoj vanrednoj pres konferenciji premijera Milojka Spajića da uputi Skupštini predlog za njegovo razrešenje sa funkcije.

“Od kada sam stupio na funkciju trpeo sam i trpim političke udare. Agenda širenja neistina i blaćenja ljudi, diskreditacija je kreirana i uvezena samo da se sruši ministar pravde. Nisam bio pošteđen ni od ljudi iz PES-a, pokreta kojem sam pripadao. Dok se odnosilo samo na mene trpeo sam ali posledice su počeli da osećaju ljudi iz mog tima u Ministarstvu pravde”, rekao je Milović.

On je dodao da je Vlada Crne Gore odlučila da se njemu i njegovim saradnicima zabrani da u Skupštini obrazlažu IBAR zakone, na kojima su, kako kaže, mesecima radili.

“Hvala onim članovima Vlade koji nisu glasali za ovu odluku i što su rekli premijeru. Pitam se zašto takav odnos prema mojim saradnicima? Za iznenađenje je bilo da bilo ko prisvaja rezultate našeg rada i da se time kiti. Spajić i njegov šef kabineta, koji o ovim zakonoma znaju samo da ih pročitaju, stvaraju jasan uvid u ono što žele da urade, a to je da zamene ministra i nađu nekoga ko će biti taster ministar, klimoglavac. Bio sam bez reakcije jer sam ispred svega postavio interese naše države, da uspešno završim započeto”, rekao je on.

"Došlo je vreme da Spajić i ja svedemo političke račune"

On je kazao i da se dogodilo njegovo mučko, protivstaturano isključenje iz PES-a, dok je bio u avionu na putu za Brisel.

“U Podgorici je održana sednica Predsedništva PES-a bez mog prisustva. Onome ko je zakazao sednicu neka mu služi na čast”, istakao je ministar.

On je objasnio da je po sletanju u Podgoricu okupio tim iz Ministarstva sa dogovorom da do juna ostvare cilj, a to je IBAR.

“Sada kada je ostvaren cilj ne želim više da ćutim. To je cena koju plaćam što sam se beskompromisno borio za one kojima sam verovao i koji su me izdali, kao i dogovore o zajedničkom delovanju. Tragovi takvih izdaja se ne nalaze na mojim prsim već leđima”, podvukao je Milović.

Prema njegovim rečima, došlo je vreme da Spajić i on svedu političke račune, navodeći da premijer i njegovo toksično okruženje vuku ka ponoru Crnu Goru i PES.

“Spajiću, želim da vam pomognem i prekinemo ovo političko mrvcaranje, i pozivam vas da u skladu sa Ustavom uputite Skupštini predlog da me razreši. Stajem vam na crtu kako bi ovo dobilo politički epilog. Šta će reći na skupštinskom plenumu i kako će glasati videćemo. Zato, Spajiću, prekinite farsu koju kreirate sa šefom kabineta. Da položimo račune pred onoma kojima smo dužni”, naveo je Milović.

On nije odgovarao na novinarska pitanja ali je rekao da će u narednim danima biti još reči na ovu temu.

(Kurir.rs/ Adria.tv/ Preneo: T.A.)