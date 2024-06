STEŽE SE OBRUČ OKO MILA ĐUKANOVIĆA: Afere "PRVI MILION" i "NIČIJA KUĆA" o kojima Duško Knežević sve zna pod istragom tužilaštva

Pretres "Ničije kuće" u elitnom naselju u Podgorici označio je novu fazu istrage koju sprovodi Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore (SDT). U pitanju je luksuzna vila koja je zvanično u vlasništvu Vlada Ivanovića, ali crnogorski biznismen Duško Knežević godinama tvrdi da je to zapravo tvrđava Mila Đukanovića.

Upadom u "Ničiju kuću" obruč oko bivšeg predsednika Crne Gore se steže, dok tužilaštvo sa Kneževićem pregovara o svedočenju o, kako sam biznismen kaže, aferama i kriminalu Đukanovića. Imena Kneževića i Đukanovića pominju se u još jednom postupku koji vodi SDT, a koji je poznat kao "Prvi milion".

Pripadnici crnogorskog Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) po nalogu Višeg suda već nekoliko dana pretresaju tzv. „Ničiju kuću“ u elitnom podgoričkom naselju Gorica. Za ovu kuću biznismen Duško Knežević tvrdi da je u vlasništvu bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Pretresi „Ničije kuće“

Luksuzna nekretnina je zvanično u vlasništvu Vlada Ivanovića, čiji je advokat Zoran Piperović za „Vijesti“ potvrdio da su pretresi u toku.

„Policija pretresa objekat koji je u vlasništvu Vlada Ivanovića. Sudija Goran Šćepanović je izdao naredbu za pretres, nisam je video, videću za sat i saznati koja krivična dela su u pitanju. Pretresu prisustvuje mlađi kolega Marko Milošević“, kazao je on.

Piperović je istakao da taj objekat nije završen, niti useljen, da misli da u njemu sem instalacija nema ništa, te da ne zna šta pripadnici Specijalnog policijskog odeljenja tamo mogu da traže.

„Kuća nije završena i zbog toga nije ni uknjižena. Nije ni useljena. U njoj nema nameštaja, samo instalacije. Obezbeđuju je noćni čuvari. Kada se zavši biće uknjižena. Mislim da je Ivanović tu kuću radio za tržište“, rekao je on.

Upravo je ta kuća dospela u centar pažnje javnosti nakon što je vlasnik „Atlas grupe“ Duško Knežević 2019. godine tvrdio da se vila gradi za tadašnjeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, ali „da se samo vodi na njegovog prijatelja Ivanovića“.

Pretresi vile dolaze u napetom periodu u Crnoj Gori. Duško Knežević je nedavno izručen iz Velike Britanije i nalazi se u pritvoru. On je više puta isticao da je spreman da progovori o aferama Mila Đukanovića i da za iste predoči dokaze, ali pod svojim uslovima. Da su u toku određeni postupci u kojima se pominje bivši predsednik Crne Gore, nedavno je potvrdio glavni specijalni državni tužilac Vladimir Novović.

Tajne akcije tužilaštva

Novović je u intervjuu za TV Vijesti izjavio da se neće baviti objavama da će bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović biti uhapšen.

„Složićete se da Specijalno tužilaštvo ne objavljuje šta planira da radi. U tom smislu, akcije bi bile takve da bi svi znali da se one dešavaju. Ono što je sigurno je da, kad god dođemo do osnova sumnje da se na rukama određenih ljudi nalaze tragovi prljavog novca, tragovi kokaina, krijumčarenja cigareta, tragovi krvi od određenih monstruoznih zločina, mi ćemo reagovati i lišiti slobode ta lica“, kazao je Novović.

On je istakao da je u vezi optužbi Kneževića koje se odnose na Đukanovića, od kojih se neke tiču „Ničije kuće“, formiran poseban predmet i da su već preduzete određene radnje. Kada je reč o slučaju „Prvi milion“, Novović kaže da je tužilaštvo na dobrom putu da utvrdi činjenice.

„Pribavljeni su određeni bankarski izvodi, odnosno bankarski računi, a do interesantnih informacija smo došli pretresom određenog telefonskog uređaja. To je sve što mogu reći vezano za taj predmet, osim da je u tom predmetu, u svojstvu građanina, prikupljeno obaveštenje od strane Duška Kneževića“, dodao je on.

Što se tiče snimka plave torbe, za koju Knežević tvrdi da poseduje i na kome se vidi da navodno Đukanoviću daje novac, Novović kaže da taj snimak nikada nije video.

„Duško Knežević nije iznosio svoja saznanja, iako je imao priliku da to učini kada su od njega prikupljeni podaci kao od građanina“, dodao je Novović.

Zahtevi Duška Kneževića

Duško Knežević odbio je ponudu SDT-a da svedoči u slučajevima „Ničija kuća“ i „Prvi milion“ dok je u pritvoru.

On je saslušan u Višem sudu u Podgorici kod tužiteljke Tanje Čolan Deletić, u prisustvu sudije Višeg suda Amira Đokaja i advokata Dražena Medojevića.

Drugi Kneževićev advokat Marko Ivanović kaže da biznismen tvrdi da je odveden iz Spuškog zatvora bez poziva, na način što mu je samo rečeno da mora odmah da se spremi da ide u sud na saslušanje, gde ga je čekao njegov branilac Medojević, koji mu je objasnio da je zbog hitnosti slučaja moralo tako da se reaguje.

„Tužiteljka Tanja Čolan Deletić ga je obavestila da je tu u svojstvu građanina i da treba da odgovori na pitanja vezano za slučajeve koji su još u fazi izviđaja, a u pitanju su poznate afere zvane ‘Ničija kuća’ i ‘Prvi milion’, te povezanost Mila Đukanovića sa kastodi računom. Knežević je odbio da se izjašnjava po tim predmetima, kazavši tužiteljki isto što je nedavno rekao medijima, da neće odgovarati na pitanja dok je u zatvoru u Spužu, a posebno ne kao svedok protiv drugih lica, jer ne želi da ponovo bude iskorišćen i zloupotrebljen, kao što je već bio politički iskorišćen za borbu protiv Mila Đukanovića i rušenje njegovog režima“, rekao je Ivanović.

Advokat je još istakao da Knežević smatra da tužilac Novović želi što pre da reši slučajeve „Ničija kuća“ i „Prvi milion“, ali da upravo zbog toga treba sa njim da razgovara i da postignu dogovor o svedočenju.

Prvi milion Mila i Aca Đukanovića

Dok se slučaj „Ničija kuća“ odnosi na luksuznu vilu u Podgorici, „Prvi milion“ je mnogo složeniji. Tužilac Novović je u avgustu 2022. godine aktivirao taj slučaj povodom krivične prijave koju je Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) podnela 4. februara 2009. godine protiv Mila Đukanovića, predsednika „Atlas grupe“ Duška Kneževića, Duška Bana, Željka Mihailovića i bivšeg direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Predraga Mitrovića, zbog sumnje da su počinili krivično delo pranje novca na organizovan način.

Aco Đukanović foto: Aleksandar Jovanović Cile

Akcije Prve banke od firme „Capital Invest“ u vlasništvu Mila Đukanovića, po ceni pet puta višoj od nominalne u julu 2008. godine za 1,55 miliona evra, kupila je firma „Izmont DV“, i to kreditom koji je prethodno dobila od Prve banke, pokazala je dokumentacija u koju su „Vijesti“ imale uvid.

Većinski vlasnik Prve banke je Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore.

Prema crnogorskom Zakonu o kreditnim institucijama, zabranjeno je da banka daje kredite drugim firmama za kupovinu njenih akcija. Prema dokumentaciji koju su u martu 2023. godine objavile „Vijesti“, Aco Đukanović je sa ličnog računa u aprilu 2013. godine kupio preostalih skoro 11 hiljada akcija od firme svog brata, omogućavajući mu čist profit od milion evra.

„Capital Invest“ je ovim transakcijama sa „Izmont DV“ 2008. godine vratio kredit od 1,5 miliona evra koji je godinu dana ranije uzeo od londonske Pireus banke, zahvaljujući keš kolateralu koji su za njega uplatili biznismeni i kumovi Željko Mihailović i Dušan Ban, a preko firme Duška Kneževića.

