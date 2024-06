CRNOGORSKI PREMIJER OSTAO BEZ 90 MILIONA DOLARA?! Spajić među prvima ULOŽIO U KOMPANIJU poznatog prevaranta KLUPKO SE ODMOTAVA

Aktuelni premijer Crne Gore Milojko Spajić među prvima je kao fizičko lice u aprilu 2018. godine investirao u kompaniju Teraform južnokorejskog državljanina Do Kvona potpisivanjem ugovora nekoliko dana pre nego što je osnovana u Singapuru!

To su pokazala dokumenta američke Agencije za hartije od vrednosti (SEC) odnosno izjave Spajića i podaci o usponu i padu te firme i njenog osnivača iz relevantnih medija specijalizovanih za tržište kriptovaluta. Pet godina kasnije se ispostavilo da je Teraform kompanija koja je stajala iza piramidalne šeme u kojoj su početni ulagači i mnogi ljudi koji su njene proizvode kupovali na kripto berzama izgubili više od 40 milijardi dolara.

Milojko Spajić do sada nikad nije izričito tvrdio da je Do Kvon, koji trenutno u Crnoj Gori čeka da sud odluči hoće li ga izručiti SAD ili Južnoj Koreji radi suđenja za teška krivična dela, prevario njega lično za 75.000 američkih dolara već samo kompaniju koja je bila njegova ili u kojoj je radio.

Upravo je 75.000 dolara iznos na koji se Spajić obavezao da uplati ugovorom od 17. aprila 2018. godine sa Teraformom. Tako stoji u dokumentima predatim njujorškom sudu. Finansijski ekspert objasnio je Vijestima da je Spajić time stekao 750.000 tokena luna po ceni od 10 centi. To je bila najmanja od svih cena koje su plaćali ulagači u kasnijim fazama projekta jer je u prvoj fazi ulaganje najrizičnije zbog čega je i cena luna tokena bila toliko niska.

Tog i narednog dana, novac za početni razvoj i istraživanje kripto projekta Do Kvonove kompanije, ukupno oko 13,75 miliona dolara, uplatilo je još 14 osoba i 10 kompanija, pokazuju podaci koje je pomoćnik glavnog računovođe SEC-a Avron Elbaum 19. aprila dostavio njujorškom sudu, pred kojim se sudilo Teraformu i Do Kvonu.

foto: YouTube/Terra

Tera kriptovaluta je finansijski proizvod, dobijen blokčejn tehnologijom, koje je između ostalih, Teraform plasirao na berze, varajući investitore da njihovu tehnologiju koristi poznati korejski kripto platni sistem Chai za svoje poslovanje, tvrdio je SEC pred sudom. Druga prevara ulagača, tvrdio je SEC, bila je da će tržišna vrednost jednog novčića tera uvek automatski iznositi jedan američki dolar, što nije bilo tačno. Luna token, koji se kasnije mogao prodavati, služio je da Teraform prikupi početni kapital, a da je projekat uspeo, doneo bi ulagačima najveći profit.

Teraform Labs LTD registrovan je u Singapuru 23. aprila 2018. godine, a do leta 2021. godine u nekoliko investicionih rundi sklopljen je najmanje 81 ugovor u vrednosti većoj od 65 miliona dolara. Na račune i kripto novčanike ove firme uplaćeno je oko 35 miliona dolara u gotovini i blizu 24 miliona u kriptovalutama, odnosno ukupno blizu 59 miliona dolara, tvrdi Elbaum.

U njegovoj tabeli navedeni su iznosi iz ugovora i iznosi uplaćeni u gotovini na račun Teraforma, ali je rubrika za neke ulagače o uplati ostala prazna, među kojima i za Spajića. Prema navodima iz dokumenta SEC, može se zaključiti da su ti ulagači, među kojima je i Spajić, platili ugovoreni iznos kritpovalutama, a što je potvrdio i finansijski ekspert sa kojim su Vijesti komunicirale.

Vrednost kriptotokena luna dostigla je na proleće 2022. godine iznos od preko 119 dolara, međutim, nekoliko dana kasnije bila je blizu nule. Ako Spajić pre kolapsa nije prodao nijedan od svojih 750.000 tokena luna, izgubio je blizu 90 miliona dolara, koliko su tokeni vredeli početkom aprila 2022. godine.

Spajić ni vladina služba za odnose s javnošću nisu odgovorili na pitanje Vijesti koliko je premijer imao luna tokena neposredno pre kolapsa.

Nekoliko sagovornika Vijesti reklo je da im se Spajić žalio kako je izgubio ogroman novac zbog kolapsa lune/tere. Jedan od eksperata za finansije rekao je da je Spajić najverovatnije zadržao barem deo tih tokena jer da ih je sve prodao ranije "ne bi bio prevaren".

Međutim, ako je svoje tokene prodavao po ceni većoj nego što ih je kupio, morao je da plati porez na kapitalnu dobit u Crnoj Gori, gde se vodi kao rezident, najkasnije od 2020. godine.

Teraform i Do Kvon proglašeni su odgovornim za prevaru ulagača i sklopili su nedavno sudsko poravnanje sa SEC po kome kompanija treba da plati 4,37 milijardi u novčanim kaznama i kamatama dok propali kralj kriptovaluta mora da uplati oko 200 miliona dolara u fond za nadoknadu štete ulagačima sa svojih računa.

Kompaniji je prema poravnanju zabranjeno da posluje sa kripto valutama dok Do Kvon ne sme da bude službenik ili direktor bilo koje javne kompanije.

Spajić je do sada tvrdio da je njegova firma ili firma u kojoj je radio prevarena za 75.000 dolara. Na njegovom Linkedin nalogu stoji da je od marta 2017. do decembra 2020. godine bio partner u singapurskoj investicionoj kompaniji Das Capital SG. Te firme nema u tabeli koju je Elbaum kao dokaz dostavio sudu.

- Do Kvon je prevarant koji je prevario milione ljudi, uključujući moje prijatelje i kompaniju za koju sam tada radio, a koja je još rane 2018. godine investirala u taj projekat - saopštio je Spajić prošle godine uoči parlamentarnih izbora.

Tog dana je obelodanjeno da je Do Kvon u pismu iz pritvora tadašnjem premijeru Dritanu Abazoviću odnosno ministru pravde Marku Kovaču i specijalnom tužiocu Vladimiru Novoviću saopštio da je razgovarao sa Spajićem o finansiranju Pokreta Evropa sad. Spajić i PES su više puta negirali da ih je Do Kvon finansirao i optužili Abazovića da je kreirao aferu u predizborne svrhe. Do Kvonov advokat Goran Rodić doveo je u sumnju delove njegovog pisma aludirajući i na to da ga nije samostalno pisao.

foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Jedan od Spajićevih tadašnjih najbližih saradnika Andrej Milović pokazao je dan kasnije pred kamerama TV A plus deo ugovora sa Teraformom.

- Spajić juče kaže, 2018. godine, kad sam vodio fond u Singapuru, sam učestvovao i kupio tokene koji su kasnije listingovani na berzi... Imamo ugovor gde se vidi da je gospodin Spajić taj koji je kupio, vidimo da je kupljeno 75.000 dolara za fond koji je predstavljao 23. aprila 2018. godine... Znači mi smo, on je investirao u to, mnogi ljudi su oštećeni, ja sam na berzi investirao u token tera, milioni ljudi su prevareni od strane Do Kvona i tere kad je propao taj projekat. Tako da i Spajić i fondovi, celi svijet je prevaren, zbog toga ga traži i FBI, zbog toga ga i goni i Južna Koreja - rekao je Milović.

Na ugovoru koji je pokazao, međutim, stoji da je kupac tokena luna Spajić, a ne njegova firma, da je ugovor sklopljen 17. aprila, a da je datum izvršenja ugovora 23. april.

U tabeli koju je Elbaum, pomoćnik glavnog računovođe SEC, kao dokaz dostavio Saveznom sudu južnog distrikta države Njujork, Spajićevo ime se nalazi na 16. mestu među ukupno 81 prvih ulagača do leta 2021. godine u Do Kvonov projekat. U tabeli je jasno naznačeno kad je ulagač u luna tokene kompanija, a kada je fizičko lice.

- Kompaniju za koju sam radio 2018. godine čovek je prevario za 75.000 evra - ponovio je Spajić u završnoj debati 9. juna 2023. godine.

Spajić je rekao da nije "nikad primio jedan cent" od Do Kvona i potvrdio da su se upoznali 2018. godine nakon čega su se više puta sastajali u vezi sa ulaganjem u Teraform.

- Bilo je susreta 2018. godine, kad je firma za koju sam radio, upravo sam rekao, investirala u projekat Danijela Šina, koji je bio glavni čovek te kompanije... Na taj način sam prvi put u životu upoznao gospodina Do Kvona. Mi smo, ako ništa, oštećena strana, moja kompanija u kojoj sam radio 2018. godine je oštećena strana. Nikakve druge finansijske relacije ne postoje - rekao je Spajić.

(Kurir.rs/Vijesti/PReneo Z.Ko)