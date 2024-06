"SPAJIĆ PREKO NOĆI POSTAO BOGAT PLJAČKAJUĆI SOPSTVENU DRŽAVU, A BIO GO KAO CRKVENI MIŠ": Medojević oštro o premijeru Crne Gore

Lider Pokreta za promene (PZP) Nebojša Medojević je podsetio građane da je Milojko Spajić u Crnu Goru došao bez prebijene pare, da nije imao novca ni da iznajmi garsonjeru u Podgorici, već je stanovao besplatno kod „apostola za visoku i nisku gradnju i budućeg ministra (Ratka) Mitrovića“.

„Bankrotiran i pod istragom za prevare kritpoulagača, u zajedničkom poslu sa Do Kvonom, došao je u Crnu Goru go kao crkveni miš. I upravo se motao oko Crkve i lažno predstavljao kao vernik i nesreća kojoj je neophodna pomoć.“ – kazao je Medojević.

Dodaje i da je jedan visoki crkveni velikodostojnik zamolio uticajne popove koji su sastavljali Vladu, da ubace “ovog njegovog malog” da nešto radi, ako može.

„I tako je ubogi prevarant iz Singapura dospeo do državnog pečata i odmah osetio sve blagodeti te pozicije“ – podseća Medojević.

Milioner – avioni, nekretnine, reketaški talovi

„Nelagalno zaduženje države, angažovanje preko veze članove „Trebinjske grupe“ uz pozamašne provizije, kupovine aviona, otkup ugovora za put Meljine-Petijevići od srbijanskog tajkuna Vuka Hamovića, privilegovana plaćanja farmaceutskom monopolisti „Glosarij“-u, reketaški tal od nastavka šverca cigareta i siroti crkveni miš je preko noći postao milioner.

Odmah nakon obnove šverca cigareta iz maja 2021., crkveni miš kupuje dve luksuzne nekretnine u Beogradu na vodi i kod Kotora u vrednosti od dva miliona evra, kao i auto vrednost 100.000 evra.“ – ukazuje Medojević i dodaje da sadađšnji premijer postaje bogat pljačkom naroda i države Crne Gore.

Međutim, kako kaže lider PZP-a, kriminalni DNK Spajića tera dalje, te dovodi svog poslovnog partnera Do Kvona u Crnu Goru i obećava mu povlastice i državne mehanizme da se izvadi iz bankrota i da tako izvuče i svoj ulog.

„Spajić nije žrtva prevare, već poslovni partner i deo tima koji je osmislio i realizovao ovu mega prevaru tešku preko 40 milijardi američkih dolara.

Zato je važno da se u saradnji sa američkom Komisijom za hartije od vrednosti, tužilaštvom i sudovima u Crnoj Gori otvori istraga o ulozi Spajića u prevarantskoj šemi Do Kvona.

Koliko je Spajić reketairao Do Kvona nudeći mu zaštitu od hapšenja i deportacije, to treba da utvrde SPO i SDT. Bilo bi neoprostivo da Do Kvon bude isporučen, pre nego što bude saslušan na okolnosti njegovih odnosa sa Do Kvonom i motiva i razloga niegovog skrivanja u Crnoj Gori u kojoj Spajić vrši odgovorne državne funkcije.

Dosta nam je lopova i prevaranata na čelu države. A ovaj je još i kockar, koji će državu staviti na rulet.“ – zaključuje Medojević.

(Kurir.rs/ Alo/ Preneo: T.A.)