ORKANSKI VETAR SRUŠIO 3 MOSTA VISOKA 30 METARA I TEŽA OD 400 TONA! Nevreme napravilo haos u Luci Bar, nemerljiva šteta

Sva tri pretovarna mosta koja su u Luci Bar još od 1977. godine su se srušila usled jakih naleta vetra. Mostovi su bili visoki preko 30 metara i teži od 400 tona. Ne može se još uvek znati kolika će biti šteta za Luku Bar, ali dugo vremena neće moći da rade kao do sad.

To je kazao Ilija Pješčić, direktor AD Luka Bar. On je dodao da ništa nije ukazivalo na to da će doći do orkanskih vetrova te da su na terenu bili radnici koji su obavljali redovne poslove.

"Srećom, niko nije preminuo ali par radnika je povređeno. U pitanju su lakše povrede, ogrebotine i slično", ispričao je Pješćič i objasnio da se većina njih na vreme sklonila.

Kako je on objasnio, pretovarni most C koji je bio pri samoj obali, na kojem se radila sanacija sajli i grabilice bio je usidren i vezan lancima za ankere, bile su spuštene kočnice i papučice.

Međutim, udari vetra u jednom trenutku su bili toliki da su ankeri popucali i on je nekontrolisano, velikom brzinom, krenuo ka dva druga mosta i povukao ih je za sobom, pošto se nalaze na šinama.

"Kako su se nasložili jedan na drugi, vetar ih je vukao dok se nisu skroz oborili. Baš jedan težak dan za Luku", ispričao je.

Novčana šteta gubitkom samih mostova nije velika, objasnio je on, ali se ne može proceniti gubitak koji će Luka Bar imati jer će najviše biti pogođene robe koje su radili do sada.

Pješčić je rekao da imaju dve mobilne dizalice sa kojima će raditi pretovar ali više neće imati efikasnost koju su nekad imali.

Mostovi koji su srušeni su stari preko 50 godina ali radnici su redovno o njima brinuli, zaključio je.

Kurir.rs/Vijesti