ODBAČENA OPTUŽNICA PROTIV DUŠKA KNEŽEVIĆA! Milu Đukanoviću dao milione, sada ostao u pritvoru

Optužnica u kojoj se Duško Knežević tereti da je preko nekadašnjeg viceguvernera Centralne banke Crne Gore podmićivao kontrolore koji su proveravali poslovanje Atlas i Invest banke Montenegro je odbačena.

Viši sud u Podgorici odbacio je jednu od optužnica protiv biznismena Duška Kneževića, kojom se tereti da je preko tadašnjeg viceguvernera Centralne banke Crne Gore Velibora Miloševića podmićivao kontrolore koji su proveravali poslovanje „Atlas“ i „Invest banke Montenegro“, saznaju "Vijesti".

Predsednik Višeg suda Zoran Radović odbacio je optužnicu samo u odnosu na Kneževića, jer ga Velika Britanija nije izručila Crnoj Gori za postupanje u ovom slučaju.

Optužnica protiv Duška Kneževića za krivična dela utaje poreza i pranja novca je odbačena jer trenutne okolnosti privremeno sprečavaju krivično gonjenje.

Osim Kneževića i Miloševića, optuženi su Mladen Dašić, Miodrag Knežević, Tomica Knežević, Tomislav Knežević, Andrija Knežević, Vuk Dragašević, Svetlana Mijatović, Andrej Koneneko, Ekatarina Perovna Konanenko i Ekatarina Konaneko.

Status svedoka saradnika u ovom predmetu imaju bivši generalni direktor „Atlas banke“ Đorđe Đurđić i Vlatko Rašović.

Podsetimo, Milov režim uzdrman je nakon što je Knežević objavio snimak, nastao u vreme izborne kampanje 2016, na kojem se vidi da daje koverat s novcem (97.500 evra) Slavoljubu Stijepoviću, bivšem gradonačelniku Podgorice.

Knežević je bio jedan od najvećih donatora DPS-a u poslednjih 25 godina, a Knežević je u razgovoru za Alo! rekao koliko im je novca dao za tih četvrt veka.

"Radi se o milionima. Toliko da sam mogao da otvorim još stotine radnih mesta. To je takav sistem, da bi vas pustili koliko-toliko da poslujete, morate da plaćate, a ja sam u Crnoj Gori imao oko 1.000 zaposlenih, ogroman uloženi kapital i na listi prioriteta prvi mi je bio da sačuvam poslovni sistem. A da biste to uspeli, morate da plaćate koliko vam kažu, odnosno da podržavate DPS i vladajući režim. Te donacije su bile, u stvari, reket. Ne znam nikoga ko je odbio da plati jer bi znao da će postati meta i predmet obrade instrumentalizovanog pravosuđa, raznih inspekcija, pretnji, pritisaka i sabotaža. To bi značilo totalni poslovni, a verovatno i krah na privatnom planu" rekao je Knežević za Alo!

