"JOŠ TI TRAŽE 20 CENTI ZA OVAJ HOROR" Nikola iz Srbije objavio snimak JAVNOG TOALETA na plaži u CG i izazvao haos na mrežama

Mnogi srpski turisti žale se da je u Crnoj Gori loša usluga odnosno da su zaposleni neljubazni i higijena loša!

Cene su prema njihovom mišljenju paprene i s obzirom na to mnogi smatraju da bi domaćini trebalo više novca da ulože u higijenu.

Nikola iz Srbije objavio je na TikToku video-snimak na kome se vidi loša higijena u javnom toaletu na šetalištu u Petrovcu na Lučicama.

- Lučice plaža i 2024. godina. Jel ovo moguće? Turizam - navodi se u opisu snimka.

Objava je izazvala veliki broj reakcija.

- Natural - našalio se jedan korisnik.

- Još ti traži 20 centi! Pa druže ti meni treba da platiš za ovaj horor... Ljudi idu u šumu. Na svakom koraku maramice... Strašno šta prave. Pretprošle godine je isto ovako bilo. Znači ko zna koliko dugo ovo nije čišćeno - navodi drugi korisnik.

- Onda se čude što idemo u Grčku - nadovezao se treći korisnik.

Komplet ležaljki sa suncobranom u Lučicama inače košta 30 evra. Što se tiče hrane, parče pice košta od tri do četiri evra, palačinka od tri do pet, a sladoled od dva do čak pet evra po kugli.

Na crnogorskom delu Redita, podsetimo, jedan Crnogorac je nedavno anonimno upitao ostale korisnike da li su Srbi stvarno paradajz turisti ili je sve samo jedna velika šala.

(Kurir.rs/Mondo/Preneo Z.Ko)