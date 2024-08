"OVDE NEMA EKSTRADICIJE, SLOBODAN SAM KAO GALEB!" Ovako se oglašavao Crnogorac koji je IZREŠETAO SUPARNIKA, pa poginuo u nesreći

Kolašinac Marko Vlahović (41) poginuo je u nedelju u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u naselju Drijenak, nakon što je prethodno pucao u sugrađanina D. B. kog je teško ranio. Na društvenim mrežama poginuli Vlahović, kako se može videti često je objavljavao fotografije u kojima je isticao luksuz i "veličao kriminal".

Nesreća se, podsetimo, dogodila u nedelju oko 12 časova na magistralnom putu Kolašin-Mojkovac. Poginuli Vlahović bio je sam u kolima. Inače, kako su izveštavali crnogorski mediji pucnjava se dogodila u kolašinskom naselju Breza, a Vlahović je nakon svađe ispalio nekoliko hitaca u D. B. koji je sa teškim povredama prevezen u Klinički centar u Podgorici.

marko vlahović poginuo nakon pucnjave foto: Društvene mreže

Ovaj Kolašinac imao je profil na Fejsbuku gde je s vremena na vreme svoje pratioce obaveštavao u kom gradu ili državi se nalazi. Neretko je znao i da se obrati .

- Pištolji ne ubijaju ljude, očevi ćerki ubijaju. Neki ljudi ne veruju u heroje, ali oni nisu upoznali mog oca - piše u jednoj objavi gde je Marko Vlahović sa ćerkom.

- Tu nema ekstradicije ili kako se već to kaže, ovde sam slobodan kao galeb, mogu do sutra da me traže - napisao je on na društvenoj mreži, ispod koje je bila njegova fotografija, kako pozira na ulici. Kasnijim objavama otkrio je da se nalazi u Tel Avivu u Izraelu.

napisao je marko vlahović, kog je crnogorska policija označila kao bezbedonosno interesantnu osobu foto: Društvene mreže

Zatim jedan od njegovih statusa glasi: "Treba ubiti vreme do jutra. Dobro bi mi došao neki saučesnik za taj zločin. Ko oprašta zločin, postaje u njemu saučesnik." Ispod ove objave Marko Vlahović je okačio svoju nasmejanu fotografiju dok na stolu ispred njega mogu se videti cigare, ključevi od kola, a na zidu u prostoriji i čuvena fotografija aktera iz poznatog mafijaškog filma Kum.

- Jer kad brod tone, uvek prvo pale miševi, a kapetan iskusni na druge će misliti - napisao je poginuli tada i objavio fotografiju sa psom.

marko vlahović foto: Društvene mreže

Kako su ranije naveli crnogorski mediji, i jedan i drugi Kolašinac odranije su poznati kao bezbedonosno interesantne osobe. Sukob između njih, kako piše Pobjeda, kulminira od ranije. Prema njihovim saznanjima, jedan drugom su i javno pretili preko društvenih mreža.

- Pretnja na društvenoj mreži je, kako nezvanično saznajemo, postala javna i navodno je Vlahovića ponizila, što ga je i motivisalo na ubistvo - piše Pobjeda.

Marko Vlahović danas će biti sahranjen na groblju u Kolašinu.