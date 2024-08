MORE, BURE I OLUJE DECENIJAMA NIŠTA NE MOGU OVOM ČUDU OD SKULPTURE: Čuvena Balerina je simbol Budve, za nju se vezuju LEGENDE

BUDVA – Simbol Budve, ali i Crnogorskog primorja već decenijama unazad jeste bronzana skulptura balerine, koja je naješće viđana na svim razglednicima, fotografijama, magnetima i drugim uspomenima sa Jadrana. Ono po čemu je posebna, jeste da iako postavljena na kamenu na samoj obali ona odoleva olujama i burama i pravo je čudo. Osim turista obožava je i lokalno staovništvo.

- Od kad znam za sebe znam i za ovu skulpturu Kupačice. Pre tri godine nezapamćeno nevreme ipak ju je odnelo u more i svi smo bili jako tužni, mislili smo da smo je izgubili. Međutim, nakon nekoliko dana pronađena je u moru, a nešem oduševljenju ali i iznenađenju nije bilo kraja kada smo videli da je ona potpuno neoštećena. Nestvarno je izlivena bukvalno, a kad su je vratili gde uvek stoji, našoj sreći nije bilo kraja, kaže za RINU Budvanin Marko Peković.

Za nastanak ovu skulpturu vezuju se i brojne legende, pa je lokalnom stanovništu čudesna kupačica kako je još nazivaju, još bliža srcu. Veruje se da je nastala na mestu gde je davno stradala devojka iz Budve.

- Postoji priča o devojci i mornaru iz Budve koji su se mnogo voleli, ali nisu imali novca da počnu zajednički život. On je zato otplovio na dalek put koji je trebalo da mu donese mnogo novca, a ona je obećala da će ga čekati. Ostala mu je verna i svaki dan izlazila je na hrid sa koje se najbolje videla pučina i čekala da se na horizontu pojavi brod kojim će se njen dragi vratiti. To se nikada nije dogodilo i nikada u Budvi niko nije čuo ni reč o tome šta se dogodilo hrabrom mornaru. Njegova ljubljena čekala ga je godinama sve dok se jednog jutra meštani nisu zatekli mrtvu na obali. Godinama kasnije, na to mestu je slučajno ili ne postavljena upravo ova skulputa, prepričava Marko priču koju je čuo od starijih.

Ova skulptura inače je delo beogradskog vajara Gradimira Aleksića i na tom mestu se nalazi od 1965. godine. Model za skulpturu bila je Novosađanka Olga Kalivoda, atletičarka i član novosadskog Atletskog kluba “Vojvodina” koja je u tom trenutku imala samo 14 godina.

Osim ove skulpture u Budvi, vajar je napravio još nekoliko primeraka iidentičnih Balerina i mogla se videti u još nekoliko gradova bivše Jugoslavije.

