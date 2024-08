"PUŠTI ME PROĆ": Najuža ulica u regionu široka je 80cm, nalazi se u Kotoru, a ovo je njena priča! (FOTO)

Skrivena između zidina fascinantnog Starog grada u Kotoru, ušuškala se živopisna ulica neobičnog naziva.

Na tabli je napisano da je njeno ime "Pušti me proć" ili na engleskom "Let me pass".

foto: RINA

I ova ulica je zaista takva, jer dve odrasle osobe teško da se ovde mogu mimoići.

U jeku turističke sezone i ova ulica je prava turistička atrakcija.

- Nikada nisam video ovako malu ulicu, nigde ni u Kini, a kamoli u ovom delu Evrope. Ova ulica mi više liči kao da je napravljena za mačke po kojima je Kotor i poznat. Sve nas zanima kako lokalno stanovništvo koristi ovu ulicu - kazali su kineski turisti.

foto: RINA

Tabla sa neobičnim nazivom ove ulice, postavljena je pre nekoliko godina, ali lokalno stanovništvo taj naziv koristi od davnina.

Ulica je ucrtana i u mapama grada, pa je iz godine u godinu obilazi sve više turista.

- Ona je široka svega nekih osamdeset centimetara i nekih deset metara dugačka, na jednom delu je uska, dok je na drugom nešto malo šira i to njeno ime, naravno neformalno stoji vekovima. Nekada davno tu ulicu su koristile žene koje su nosile namirnice sa pijace ili robu za pranje, tako da je bilo potrebno doviknuti sa jedne ili druge strane "pišti me proć", tako da se odatle i taj naziv odomaćio - kazao je direktor TO Kotor, Jovan Ristić.

foto: RINA

On se osvrnuo i na ovogodišnju turističku sezonu i veliki broj stranih turista koji zahvaljujući kruzerima stižu u Kotora, ali i na brojna laskanja i nagrade britanskog magazina istakavši da su turisti iz ove zemlje u Kotoru među najbrojnijima.

- To tržište je jako interesantno i ono što je ohrabrujuće i zadovoljavajuće što iz godine u godinu imamo sve više gostiju iz te države. Konkretno kada je Kotor u pitanju, to je negde više od pet procenata, to je mnogo više nego u godinama za nama i uglavnom odseddaju u luksuznim hotelima - zaključio je Ristić.

Ako vas put navede u Stari grad u Kotoru, onda ne propustite da obiđete i najužu ulicu i kažeto to, sada već čuveno "pušti me proć".

Kurir.rs/Rina/Preneo: D. P.