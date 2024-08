ČUDNA POJAVA ŠOKIRALA STANOVNIKE BUDVE! Na moru se pojavila NEOBIČNA magla: Stručnjaci se HITNO oglasili (VIDEO)

Budvansku obalu je danas zahvatio neobičan meteorološki fenomen – morska magla. Reč je o gustoj magli koja nastaje na moru i koja se postepeno približava, najpre ostrvima, pa onda i obali, piše na Instagram profilu Podgorički vremeplov. Ovaj meteo fenomen verovatno je inspirisao Džona Karpentera, reditelja kultnog američkog horor filma 'Magla', u kojem se radnja odvija u obalskom mestu koje obavije upravo ovakva, morska magla. Na fotografijama koje su čitaoci danas slali najbolje se vidi kako magla postepeno 'osvaja' obalu. Portal morski.hr opisao je kako nastaje morska ili advekcijska magla.

Možemo početi od osnovnog preduslova za nastanak advekcijske magle, a to je postojanje vlagom obogaćenog vazduha koji se u dodiru s hladnijom površinom hladi ispod temperature tačke rosišta.

Rosište je ona temperatura do koje se vlažan vazduh nepromenjenog pritiska mora ohladiti da dođe do kondenzacije. Na Jadranu je upravo more ta površina s kojom u dodiru dolazi do hlađenja relativno toplog i vlažnog vazduha, kažu na portalu Morski.hr.

Kako je more ovih dana u Budvi, po rečima kupača veoma hladno, a temperatura je u proteklih par dana u porastu, otuda i magla prilikom spoja ova dva prirodna kontrasta.

(Kurir.rs/Podgorički vremeplov/Preneo: A.N.)