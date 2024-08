MEDITERAN VRELIJI NEGO IKADA, OBORENI SVI REKORDI: Jadransko more toplo kao Karibi i Maldivi, Sredozemlje KLJUČA!

Nastavlja se vrelo leto na jugu Evrope i u basenu Mediterana. Sredozemno more beleži nikada više temperaturne vrednosti.

Oboren je i rekord otkad se prate merenja i Sredozemno more nikada pre nije bilo toplije.

Temperature dostižu čak 30 stepeni, a najtoplija je voda u njegovom centralnom delu, oko obala Sicillije i u Tirenskom moru, kao i duž jugoistočne i istočne obale i na jugu Turske.

Na ostalom delu Sredozemnog i okolnih mora temperature se kreću od 23 do 29 stepeni

Temperaturne vrednosti Sredozemnog mora više su za tri, u centralnom delu i za pet stepeni.

Kada je reč o Jadranskom moru, temperatura mora kreće se od 25 do 29 i voda je najtoplija duž italijanske obale, dok se temperaturne vrednosti duž crnogorskog primorja kreću od 25 do 27 stepeni. Slične temperaturne vrednosti očekuju se i do kraja avgusta.

Dakle, da bi ste uživali u toplim vodama poput onih na Karibima, Havajima ili Maldivima, ne morate čak tamo, već do Jadranskog mora ili bar do nekog drugog dela Mediterana.

Ono što posebno zabranjiva jesu veoma visoke temperature mora.

One mogu nepovoljno uticati na živi svet u morima, ali isto tako da u jesenjem delu godine izazovu vrlo jake oluje i obilne padavine.

Što toplije more, to je i više "goriva" za nastanak moćnih olujnih kumulonimbusa.

Više je vlage i padavina, ali ima i idealnih uslova za nastanak oluja, pa i mediteranskih uragana, kojih je sve više poslednjih godina.

Mediteranski uragan koji je prošlog septembra pogodio Grčku, razorio je delove zemlje, u centralnim predelima palo je i do neverovatnih 1.000 litara kiše po kvadratnom metru.

Potom se oluja uputila preko vrlo visokih temperatura mora prema severnoj Libiji i kao uragan prve kategorije doneo je nezamislova razaranja obalnom području.

Palo je više od 400 litara kiše, dok je prosek za septembar 1 litar, a za celu godinu oko 200-250 litara. Poginulo je i nestalo oko 20.000 ljudi.

