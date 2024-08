I U CRNOJ GORI CENE STANOVA OTIŠLA U NEBO: Pre samo pet godina kvadrat bio 1.100 evra, sada 1.800, NA PRIMORJU 2.100e!

Od 2018. godine, u Crnoj Gori je cena prosečnog kvadrata u novogradnji porasla za 65 odsto, sa 1.098 na 1.821 euro, dok su plate za isti period porasle za 63 odsto, sa 513 na 838 eura. I pored značajnog rasta plata, kupovna moć građana kada su stanovi u pitanju nije povećana.

Prema podacima Monstata, sadašnja prosečna cena kvadrata stana najveća je do sada, i oboren je rekord sa kraja prošle godine kada je iznosila 1.795 eura.

Statistički podaci “Monstata” pokazuju i da sada investitori traže manje dozvola za gradnju stanova u odnosu na prošlu godinu, U prvom kvartalu ove godine (januar, februar, mart) izdato je građevinskih dozvola i prijava radova za izgradnju 398 stanova, dok je prošle godine u istom periodu odobrena gradnja za 502 stana, pišu Vijesti.

foto: Shutterstock

U prošloj godini su izdate dozvole za gradnju ukupno 2.158 stanova, dok rekord u ovim brojkama i dalje drži 2017. godina kada je odobrena gradnja za 4.439 stanova. Najmanje dozvola za gradnju stanova izdato je u godinama pandemije koronavirusa - u 2020. odobrena je gradnja 1.297 stanova, a u 2021. za svega 649 stanova.

"Trenutno se samo u Podgorici u raznim fazama gradnje nalazi oko tri hiljade stanova, čija je prodaja većinom ranije ugovorena”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Od interesovanja kupaca će zavisiti da li će biti višak stanova na tržištu ili manjak, a posredno će to uticati i na cene.

“Ako se nastavi pad interesovanja stranaca za kupovinu stanova, može da se poveća broj neprodatih stanova kod investitora i da to eventualno utiče na nešto niže cene ubuduće. Ako se kroz rast zarada povećava kreditna sposobnost radnika koji su sada na minimalnim zaradama, to može uticati da oni postanu kreditno sposobni, pa da na taj način postanu kupci. Cene stanova zavise od više faktora i to je teško prognozirati, tako da je nezahvalno prognozirati kako će se cene kretati ubuduće”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

U PODGORICI BLAGI PAD, NA PRIMORJU RAST

Prema podacima Monstata, cena kvadrata stana u novogradnji uPodgorici u drugom kvartalu ove godine iznosila je 1.763 eura, dok je krajem prošle godine postavljen rekord sa cenom od 1.862 eura. Odnosno za ovih šest meseci došlo je do pada za sto evra ili 5,6 odsto.

foto: Petar Aleksić

U primorskom regionu prosečna cena sada iznosi 2.107 eura, dok je u poslednjem kvartalu prošle godine bila 1.771 euro. To je rast od 19 odsto. Upravo je ovaj rast na primorju održao visok prosek na nivou države.

U središnjem regionu, koji pokriva opštine Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Tuzi i Zeta, cena kvadrata stana u novogradnji sada je 960 evra dok je pre šest meseci bila 915 evra, što je rast od 4,9 odsto.

Kurir.rs/Vijesti/Milica CG