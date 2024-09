"ŠTA TO IMA SEVERINA ŠTO NEMAM JA?" Knežević šokirao na zasedanju parlamenta: "Imate vulkan emocija kada je u pitanju ona"

Foto: Printscreen/Video Plus

Više su kolege sa naše desne strane kukale za Severinom koja je zadržana na granici sa Srbijom, nego za nama što ne možemo u Hrvatsku. Šta to ima Severina, a nemam ja, upitao je poslanik DNP-a Milan Knežević kolege na današnjem zasedanju parlamenta.

“Šta to ona radi bolje od mene da oni više kukaju za njom, nego za jednim od predsednika parlamentarne stranke koja je deo vladajuće koalicije. Nije pošteno da prolivate onoliko suza za Severinom, a da nijednom ne kažete braćo Hrvati ovo nije dobro, narušavate odnose zbog dva patrolna broda. Imajte malo topline i prema nama, kao što imate vulkan emocija kada je u pitanju Severina”, naveo je Knežević.

Upitao je, da li on, pošto je streknut, može da dođe na crnu listu Francuske ako bude glasao da Hrvati uzmu brodove.

“Kako god da glasamo, neko će da nas stavi na crnu listu. Može li nekako da se napravi sporazum, da uzmemo jedan brod od Hrvata, a jedan od Francuza. Jasna mi je poruka Abazovića da je spisak sve širi. Znači da on ima informacije ko sve može da bude na listama. Ali kolege iz DPS-a, vi ste mi miliji nego Brižit Bardo”, naglasio je on.

Knežević je poručio da u Crnoj Gori sve počinje i završava sa konstatacijom “neko je uzeo pare”.

foto: screenshot Video Plus

“Suočavamo se sa pitanjem ko je uzeo pare i gde su pare. Nažalost Crna Gora je postala domovina tog pitanja i nikako da dobijemo adekvatne odgovore”, dodao je on.

Istakao je i da je sve počelo sa crnim listama, mesec dana nakon što su usvojili Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu i dan nakon što su ušli u Vladu, kada je sa Aleksom Bečićem i Andrijom Mandićem stavljem na crnu listu.

“Prvo što sam uradio, uzviknuo sam – “zašto ja”, jer sam ličio na golmana Crvene zvezde koji je pobegao u more i vikao nemojte mene ja sam Crnogorac. A oni su ga još više po njemu nego ovima što su Srbi jer nikako da shvate da ne razlikuju Crnogorce i Srbe kad mlate po njima. Pitao sam zašto ja, jer sam ja jedan od 81 poslanika. Ja koji sam oči iskapao čitajući hrvatsku renesansu, stižem na crnu listu taman kao vaterpolista Crne Gore koji je sve vreme vikao ja sam Crnogorac. Povredilo ih je nešto drugo a to nije Rezolucija o Jasenovcu, neko je u okolini Dubrovnika dao obećanje bivšoj vraći a sadašnjim susedima obećao da će patrolni brodovi biti kupljeni. Verovatno je od Hrvatske uzeo kune, a možda i evre. Moglo bi da dođe do vansudskog poravnjanja. Ko je platio avans što je neko uzeo kune od Hrvata, ja, Andrija Mandić i Aleksa Bečić. Hrvati su se naljutili na nas zbog Jasenovca, a izgleda da su se naljutili zbog patrolnih brodova”, naglasio je Knežević.

(Kurir.rs/Adria/Preneo: A.N.)