- Za tri decenije ovo je prvi put da smo slobodno mogli reći ko smo i šta smo, koje smo vere, kojim jezikom govorimo, da smo mogli da se izjasnimo bez pretnji po posao, egzistenciju, porodicu, po glavu - kaže on.

- Dobro je da se sve završilo, da je jednom stavljena tačka na priču o identitetskim pitanjima u Crnoj Gori. Kada pogledamo procente, jasno vidimo da su se stvari resetovale na popis iz 2003. godine. Procenti etničke pripadnosti sada su vrlo slični, odnosno pokazuju trendove iz 2003. godine, i to pokazuje da je to bio momenat, ključni trenutak kada se krenulo u proces zaokruživanja identiteta dve etničke grupe, odnosno Srba i Crnogoraca - kaže za RT Balkan politički konsultant Vladimir Dobrosavljević.

- To je posledica zaokruživanja dva identiteta, smanjio se broj tzv. dualista, on je sada oko 10 posto, i po prirodi stvari dolazimo do potpunog zaokruživanja dva identiteta što je po meni dobra stvar za samu Crnu Goru - kaže Dobrosavljević.