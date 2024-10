"Juče je na Cetinju oko 18.45 časova došlo do upotrebe vatrenog oružja u odnosu na koji događaj su policijski službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje lišili slobode lice M.K. (35) zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, na štetu jednog lica. Naime, dok su se nalazili ispred jednog ugostiteljskog objekta na Cetinju, M.K. je, kako se sumnja, upotrebio vatreno oružje na štetu jednog lica i to na način što je nakon verbalnog sukoba sa oštećenim, u njegovom, kao i u drugom pravcu ispalio više hitaca. On je, nakon što se udaljio sa lica mesta, savladan od strane policijskih službenika i lišen slobode", saopštila je policija.