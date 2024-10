On je kazao, između ostalog, da je žrtva političkog progona zbog sukoba sa Milom Đukanovićem. Dodao je da nije ukrao novac i da se danas nalazi u lošoj finansijskoj situaciji, da se muči.

“Smatram da je ova optužnica protiv mene i postupak rezultat političkog progona i sebe smatram žrtvom. Na taj način sam bio tretiran i od strane nadležnih Velike Brtianije i Interpola. Ponavljam i tvrdim da je ovaj postupak protiv mene politički motivisan i da s tim u vezi SDT i ovaj sud treba da se zapitaju da li su dio toga ili ne. Cilj progona je moj sukob sa Milom Đukanovićem i to što sam pokrenuo više pitanja u vezi sa njim o kojima sam govorio na prethodnom ročištu, kao što su afera “koverta”, afera ” ničija kuća” i druge”, izjavio je Knežević pred sudom.

On je dodao da ga je sudija na prethodnom ročištu opomenuo da mora da ostane u okvirima ove optužnice, te da drugi predmeti i postupci nisu dio nje, pa zbog toga smatra da nema prostora da i danas govori o njima detaljnije.

“Ja sam u vezi tih nezakonitih radnji režima Mila Đukanovića podnio oko 14 krivičnih prijava protiv različitih lica bliskih DPS-u. Niko me nije zvao da svjedočim. Nudio sam i putem video linka. Niti je na osnovu jedne od tih prijava pokrenut bilo kakav postupak. Sa druge strane u postupcima protiv mene su na osnovu falsifikovanih dokaza potvrđene optužnice”, istakao je optuženi Knežević.

“Da sam pokrao neke pare ne bih se danas mučio i pozajmljivao. Ja sam bio glavni vlasnik, ne bih uništavao svoju imovinu. Atlas banku sam bio doveo do savršenstva”, naveo je u svom iskazu pred sudom optuženi.

Naglasio je da nikad u vezi sa poslovanjem nije preduzeo nezakonite radnje i dodao da mu to nikad nije ni bio cilj.

“Mogao sam da na nezakonite načine izvučem novac iz privrednih lica. To nisam učinio. A dokaz za to je trenutna moja finansijska situacija, ne mogu da izdržavam porodicu. To je poznato i mojim branjenicima s obzirom na način na koji plaćam njihove usluge”, istakao je Knežević i dodao da nije radio ništa nezakonito i da nije davao naloge za tako nešto.