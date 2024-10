Ustavni sud Crne Gore u petak je saopštio da je usvojio zahtev za obustavu postupka izručenja južnokorejskog državljanina Do Kvona , "kralja kriptovaluta", dok Ministarstvo pravde Crne Gore tvrdi da nije ni znalo da je podneta ustavna žalba.

Protiv Do Kvona, koji je u martu 2023. uhapšen u Podgorici, podignute su optužnice u Južnoj Koreji, Singapuru i SAD, i sve tri države su od Crne Gore zatražile da ga izruči.

Vrhovni sud Crne Gore je 19. septembra utvrdio da su ispunjeni uslovi za izručenje Do Kvona Južnoj Koreji i SAD i ovlastio ministra pravde da odluči o dozvoli za izručenje. Advokati Do Kvona su potom podneli ustavnu žalbu.

Ministarstvo pravde je saopštilo da ga je Ustavni sud danas obavestio da su advokati Do Kvona 25. septembra podneli ustavnu žalbu protiv presude Vrhovnog suda, sa zahtevom da Ustavni sud donese rešenje o obustavi izvršenja pravosnažne presude, o obustavi sprovođenja administrativnog postupka pred ministrom pravde i o obustavi postupka izručenja do donošenja odluke po ustavnoj žalbi.

Crnogorski ministar pravde Bojan Božović rekao je u četvrtak da je doneta odluka o izručenju Do Kvona, osnivača kompanije Teraform lebs (Terraform Labs), i da će biti objavljena do kraja nedelje.

Analitičari u Podgorici ocenjuju da je prevashodno reč o političkom, a ne pravnom slučaju. Bivši premijer Dritan Abazović je uoči parlamentarnih izbora 2023. optužio lidera Pokreta Evropa sad Milojka Spajića, sadašnjeg premijera, za povezanost sa Do Kvonom. Spajić je odbacio optužbe.

Do Kvon je uhapšen krajem marta 2023. na aerodromu u Podgorici, po poternici Južne Koreje. U septembru 2023. Interpol je izdao crvenu poternicu za Do Kvonom zbog njegove uloge u kolapsu kriptovaluta "tera luna" i "tera" u maju 2022. godine, zbog čega je optužen za proneveru 40 milijardi dolara.

U junu 2023. Do Kvon je osuđen u Crnoj Gori za posedovanje falsifikovanog pasoša kojim je nameravao da otputuje za Dubai privatnim letom iz Podgorice. Za to krivično delo južnokorejski "kralj kriptovaluta" je u zatvoru kod Podgorice izdržao kaznu od četiri meseca. On je potom upućen u Prihvatilište za strance u blizini Podgorice, gde čeka izručenje.