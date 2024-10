- Pre svega zbog politike Mila Đukanovića, onog trenutka kada je demesioniran očigledno je počelo postepeno da se rastvara i ono što je bila ideološka osnova tog režima, a to je ideološka koncepcija crnogorskog, političkog i šireg identiteta koja je bila bazirana na antisrpstvu. Danas se ljudi osećaju dovoljno slobodno da iskažu da su vernici pravloslavne crkve, a po ovom popisu indikativno je da postoji značajan broj ljudi koji su istakli da govore srpskim jezikom. Postoji jedna definicija nacionalnog identiteta koja ide u pravcu isticanja tih kulturnih obeležja koji se vezuju za mesto u kojem živite i tako je izrasla ta kontinentalna koncepcija nacionalizma, dok je ova liberalna bila vezana za politička prava i institucije. Dakle, ono što je dugo bilo nasilno potiskivano putem propagande, a nažalost i državne represije, sada polako isplivava na površinu.

Crnogorac je analizirala to što se dosta više ljudi izglašava kao Srbi, nego što je to bio slučaj 2011. godine:

- To su ostaci tog režima koji je bio na vlasti dugih 30 godina. Često čujem komentare da DPS i Milo već četiri godine nisu na vlasti i zašto se ništa ne menja. Ne, oni samo četiri godine nisu na vlasti, a bili su duge tri decenije. Za to vreme je Milo stvorio svoju Crnu Goru koja je ubedila građane da su im Crnogorci koji se izjašnjavaju kao Srbi najveći neprijatelji koji će nekako povesti tu državu na dno. Ta čudna i nakaradna država još uvek vuče te korene.

- Prvo, postoji jedan veoma banalan razlog, četiri puta je propadao tender za raspisivanje softvera, a propada jer je cena za te firme toliko bila minimalna da se niko nije prijavio. Nakon toga, kada je vlada intervenisala, kada su dali pristojnu ponudu onda je to relativno brzo realizovano. Drugi segment priče je što je ovaj popis vrsta reseta, pokazuje da popis iz 2003. godine uspostavio trendove koji su dominantni u tamošnjem društvu i sada. Dakle, tada je došlo do zaokruživanja dva nominalno najvažnija identiteta etnička u Crnoj Gori, a to su srpski i crnogorski.