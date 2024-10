Miholjsko leto je u svom punom jeku, a sunčani i topli dani ove nedelje izmamili su na plažu ali i na kupanje u more meštane i posetioce Sutomora. Ovo mesto godinama unazad je jedno od najpopularnijih destinacija za hiljade turista iz čitavog regiona, stoga su plaže krcate pa se njihova lepota zapravo i ne može videti od “nakrcanih” ležaljki i kupača. Sada, krajem oktobra, Sutomore kao da je zasijalo u svom punom sjaju.

- Voda je fantastična, toplija je nego što je to bio slučaj u junu. Ja sam se do sada kupala jedino početkom oktobra, ovo je prvi put da sam ušla u more na kraju desetog meseca. Zaista fenomenalan osećaj, leto kao da se vratilo na trenutke, kaže za RINU Maja Simović turistkinja iz Užica.