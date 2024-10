"Dve poštenije duše koje žive na ovom prostoru nisu mogle biti bolje", kazao je on.

"On nas gleda, on sigurno nas gleda. Straha ne fali, samo je zatajila bezbednost. Čovek iza rešetaka, 30 i nešto godina biti pušten na slobodu, bez kontrole to ne može", kaže Medojević.