To je, između ostalog, zaključeno i na osnovu njegovog ranijeg kretanja i krivičnih dela koja su i ranije izvršena a za koja je on bio osuđen i osumnjičen.

- On je opasan krimilanac, on kome se namerači taj je gotov. Danima je išao po našim selima, obio jednu kuću, ukrao pušku. Posle ubio dvoje poštenih i nedužnih ljudi. On ovaj teren odlično poznaje, čuo sam da je lovac, mnogo bolje on poznaje teren nego ovi policajci i vojska što ih traže. Postoji mogućnost da je prešao u susednu Bosnu ili Srbiju preko nekog divljeg prelaza, ali ipak mislim da je on ovuda negde, jer ovaj teren oko Bijelog Polja zna najbolje - rekao je za RINU meštanin Petar Bulatović.