- Utvrđeno je da je Balijagić bio na licu mesta u vreme ubistva, ali i da je prvo kroz slomljeni prozor ispalio hitac u Jovana Madžgalja, a potom ušao u kuću i pucao u njegovu sestru. Madžgalj je pogođen jednim hicem, a njegova sestra sa dva. Tokom uviđaja pronađena su dva patrona lovačke puške, i to oni koji po ispaljenju odgovaraju pušci ukradenoj u Bijelom Polju - kazao je sagovornik "Vijesti" uključen u istragu.

- Svako ko je mogao da spreči ovaj tragični događaj, a nije, moraće da odgovara. Svaka greška ili propust moraju biti jasno adresirani i procesuirani - kazao je on.

- I da pomognu policiji prijavom bilo kakvih informacija koje bi mogle doprineti hapšenju osumnjičenog. Zajedničkim snagama, poverenjem i saradnjom možemo obezbediti da se slični tragični događaji u budućnosti ne ponove - saopštio je on.

I predsednik Mesne zajednice Tomaševo Veselin Gogić poručio je da sada ne treba da bude u prvom planu koliko je puta ko prijavio policiji da je primetio Balijagića, već da se treba koncentrisati na njegovo pronalaženje, i podršku vojsci i policiji koji čine sve da se on pronađe.

- Da li je bilo propusta, tim neka se kasnije bave nadležni organi, u ovom trenutku je najvažnje da se locira i liši slobode... Pozivam sve meštane Tomaševa i okolnih sela da budu strpljivi i hrabri i da istrpe sve ovo. Kao što vidimo tu je sinoć bila i vojska i policija. Obilaze te krajeve. Mada ima i lažnih dojava i apelujem na građane da ne rade to, on ne može biti na četiri različite lokacije istovremeno - kazao je on.