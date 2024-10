- Bilo je nekoliko zborova meštana Vraneške doline, hteli smo verujte da predložimo, da nam daju oružje mi sami da ga nađemo ako ne mogu vojska i policija. Na lokalnom nivou sve je zatajilo, zbog njihovih propusta ubijeni su mi brat i sestra. Milanka se čula sa našom drugom sestrom i rekla joj je da je kod njih svraćao do tada nepoznat čovek, predstavio se kao lovac Drašković. Seo je sa njima, domaćinski su ga ugostili. Popio je kafu i rakiju, zamezio je i kad je došlo oko pet sati popodne rekli su mu da moraju da namiruju stoku i on je otišao. Niti su se svađali sa njim, niti bilo šta drugačije od uobičajenog - započinje priču Velibor za RINU.

U međuvremenu u selo Sokalac je došla patrola polcije po prijavi meštana da se sumnjiv muškarac sa lovačkom puškom šeta po njihovom selu. Međutim, prema rečima Velibora, policija kako je došla tako je i otišla jer se Alija sakrio i nisu ga pronašli. On se potom vratio do kuće Madžgalja i surovo ih ubio.

- On je nama kuću zatvorio. Mi smo se tu gde su nam ubijeni brat i sestra, svi podigli i odrasli. Čuvali smo to porodično ognjište, održavali ga. Sada više niko ne može tu da uđe, a kamoli ne da prespava. Nema tu ni života, ni rada više. Sve što ima od životinja na domaćinstvu, krave i telad sve ćemo to morati da sklonimo. Velika tragedija za porodicu od koje se nikad mi nećemo oporaviti, jedino se nadamo da će ubica biti uhvaćen i da nikom drugom neće nauditi - zaključuje Velibor.

- Njemu je ispala ta torba sa čarapama i stvarima i tu noć ubistva su kerovi pomirisali i nastavili da traže po tom tragu, ali to je policija uradila tek kad je ubio dvoje ljudi. Znali su o kakvom se beguncu radi, trebali su to odmah da preduzmu, da ga tako traže. Tada ne bi ni stigao do Sokloca, već bi ga uhapsili. Polciija je zakazala, pustila je kriminalca da se slobodno šeta. Nisu se dovoljno angažovali, nisu stvar shvatili ozbiljno. Trebalo je odmah sve ljude da obaveste da se begunac kreće selima, da objave njegovu sliku a ne da ga ljudi primaju u kuće i goste nemajući pojma ko je, a on da se vrati i pobiije ih - kaže Velibor.