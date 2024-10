Policija i dalje apeluje na građane da ukoliko primete bilo šta sumnjivo da to odmah prijave.

Kako je "Kurir" pisao, Alija Balijagić nedavno je ukrao lovačku pušku iz jedne kuće u blizini Bijelog Polja i zbog toga je prijavljen policiji. Oni su otišli do njegove kuće u Banjem selu i tamo su njega pronašli, ali ukradeno oružje nisu, pa je policija otišla.

Međutim, kada su dobili operativna saznanja da Balijagić jeste počinalac krađe, vratili su se da ga uhapse, ali je on tada uspeo da pobegne. Od tada luta selima oko Bijelog Polja, lažno se predstavljajući .

- Brat i sestra su gledali televiziju. On je primakao blokove i kroz prozor upucao brata koji je ležao na ugaonoj. Prema informacijama koje smo dobili Jovan je ostao na mestu mrtav. Milanka je ili bila u drugoj sobi ili se sklonila kad je zapucalo, kad se ponovo pojavila jedan metak ju je pogodio u šaku, a od drugog je stradala. Ubica se nije zaustavljao. Prozori su polupani na kući, čaure svuda okolo. Verujte mi krvi je bilo i na plafonu. Milenka je uspela da pozove policiju i ti ljudi su nam rekli da su čuli da kaže "ubi mi brata" a da su potom čuli dva pucnja i da je nastao muk. Kako nam je kazala policija, još uvek ne mogu da utvrde da li je ubica posle pucnjave ulazio u kuću ili ne - vidno potresen kaže Velibor .

- On je nama kuću zatvorio. Mi smo se tu gde su nam ubijeni brat i sestra, svi podigli i odrasli. Čuvali smo to porodično ognjište, održavali ga. Sada više niko ne može tu da uđe, a kamoli ne da prespava. Nema tu ni života, ni rada više. Sve što ima od životinja na domaćinstvu, krave i telad sve ćemo to morati da sklonimo. Velika tragedija za porodicu od koje se nikad mi nećemo oporaviti, jedino se nadamo da će ubica biti uhvaćen i da nikom drugom neće nauditi - zaključuje Velibor.