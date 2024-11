Zbunjuju nas sve ove informacije da je viđen na nekoliko mesta, pre svega u Orahovici i Kukuljama. To je njegov kraj i zbog toga sumnjam da ga možda neko krije i hrani, da ima jatake - rekao je Velibor Madžgalj, brat ubijenih Jovana i Milenke, za "Dan".

On trenutno boravi u porodičnoj kući u kojoj se desio zločin, tu je s bratom, sestrama i rodbinom. Žive u stalnoj neizvesnosti i iščekivanju da počinilac gnusnog zločina bude priveden pravdi.

- A sve je ovo moglo da se spreči samo da je belopoljska policija radila svoj posao kako treba. Kad su nestale dve puške iz kuće Bulatovića, trebalo je da ga uhapse jer su svi govorili da je to on uradio. A oni ga puste i on onda danima vršlja po selu. Pet-šest puta meštani Sokolca i Pisane Jele prijavljivali su da je tu, ali niko ništa ne preduzima - ogorčen je Velibor Madžgalj.