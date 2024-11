- Moramo proglasiti stanje krizne situacije na jednoj teritoriji naše zemlje. Ovo je sedmi ili osmi dan kako se on nalazi na prelazu između Srbije i Crne Gore, a mi tog teroristu ne samo da ne možemo da lociramo već mu nismo prišli ni blizu . On je nekim meštanima, po nepouzdanim informacijama, prilazio. Postavlja se pitanje da li mu se promenio izgled.

- On je opasan čovek koji je spreman da puca i da ubija. Bila bi katastrofa kada bi se neko od naših nadležnih našao na njegovom nišanu. Oni su obučeni kao meštani, njihov zadatak je obaveštajni pristup. Za sve ove dane mi nismo naišli ni na kakav njegov trag, čak ni biološki. On je čak prestao da puši cigarete kako se njegov dim ne bi video.

On kaže da je čak prednost Alije to što ne može da gleda televiziju i vidi kolika je potraga za njim, jer ga to na neki način rasterećuje, kao i da se mora objasniti u Crnoj Gori kako je došlo do toga da opasan čovek pobegne sa njihove teritorije.