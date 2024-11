Preko dvadeset dana traje uzaludna potraga za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem, koji je u selu Sokalac kod Bijelog Polja ubio Jovana i Melenku Mdžgalj. Nezadovoljni reakcijoma nadležnih organa, pre svega policije u Bijelom Polju, meštani Vraneške doline odlučili su se na protest i blokadu puta u mestu Slijepač most.

Oni tvrde da je do dvostrukog ubistva došlo zbog propusta nadležnih, a od vrha države tražili su ostavke direktora Uprave policije, njegovih pomoćnika i svih direktora direktorata UP. Načelnika Regionalnog centra "Sjever" i njegovih pomoćnika iz svih sektora, komandira policije opšte nadležnosti i njegovih pomoćnika, šefa kriminalističke policije i Centra bezbjednosti Bijelo Polje.

On dodaje da potraga za Balijagićem ovoliko dugo traje jer on pretpostavlja da taj čovek definitivno ima pomagače.

- Ja ne mogu sada ništa da kažem za policiju, jer nas čuva, vojska je tu i dalje. Vidi se da idu u šumu i pretražuju teren, ali je činjenica da su nadležni napravili veliki propust pre nego što je izvršio ubistvo a kad su ga tražili zbog krađe puške. Bio im je ispred nosa u selu, nisu ga pronašli. On se vratio i ubio dvoje ljudi. Sada su dokazi pokazali i da je on ušao u kuću i izvršio premetačinu. A, sve se to desilo pošto je policija bila u našoj kući tražeći ga i otišla, kaže Velibor.