U Srbiji mu za krivična dela teška krađa i nedozvoljeno držanje oružja preti kazna do 12 godina zatvora, a očekuje se da u narednom periodu on bide izručen Crnoj Gori gde se tereti za dvostruko ubistvo.

- Policija je u ovom slučaju načinila ogromne propuste, koji su koštali života Milenku i Jovana. Pre nego što je ubio mog brata i sestru, Balijagić je izašao iz zatvora i ukrao lovačku pušku i policija ga nije pronašla. Znali su o kakvom se beguncu radi, trebali su to odmah da preduzmu, da ga tako traže. Tada ne bi ni stigao do Sokloca, već bi ga uhapsili. Polciija je zakazala, pustila je kriminalca da se slobodno šeta. Nisu se dovoljno angažovali, nisu stvar shvatili ozbiljno. Trebalo je odmah sve ljude da obaveste da se begunac kreće selima, da objave njegovu sliku a ne da ga ljudi primaju u kuće i goste nemajući pojma ko je, a on da se vrati i pobiije ih. Policajci su bili i to veče kod mene u kući, znali da je Balijagić dolazio i oni su otišli, ništa nisu preduzeli, rekao je za RINU Velibor Madžgalj, brat ubijenih.