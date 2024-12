Na sednici Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore bačena je dimna bomba . To je usledilo nakon što je potpredsednik Odbora i poslanik Demokratske partije socijalista Nermin Abdić rekao da on i njegove kolege neće dozvoliti nastavak zasedanja , prenele su Vijesti.

Uprkos bacanju dimne bombe, sednica je nastavljena i na njoj su usvojeni zaključci da se raspiše oglas za izbor dvoje sudija Ustavnog suda koje bira Skupština, te da se razgovara sa predsednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem da on raspiše oglas za izbor još dvoje sudija Ustavnog suda za koje je on nadležan.

Tok rasprave Predsednica Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore Jelena Božović rekla je da se na osnovu odgovora predsednice Ustavnog suda odnosno podataka koje je poslala, može zaključiti da je troje sudija steklo uslov za penziju.

Poslanik PES-a Vasilije Čarapić je rekao da prema članu 154 Ustava, predsedniku i sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija pre isteka vremena ako on to sam zatraži, ako je osuđen na kaznu zatvra ili ako stekne uslov za starosnu penziju.

- Nesporno je da se Zakon o radu ne primenjuje, da su sudije stekle uslov za penziju i da su, kad je trebalo konstatovati, trebali to sami sebi da konstatuju. Sve ostao je nemoralno. Nama ustavni poredak brane ljudi koji nisu moralni. Ljudi koji, kada se radi o njihovim pravima, odlučuju da blokiraju Ustav - ono šta su dužni da štite - rekao je, nakon čega je došlo do komešanja u prostoriji.

- Vi dajete za pravo da konstatujete nešto što na osnovu dokumenta ne možete konstatovati. To je kao da konstatujete nečiju smrt u ovom odboru - istakao je. On je dodao da je vladajuća većina imala konstruktivnog partnera u opozicij.

- A ova prljava akcija teče zato što je parlamentarna većina pre godinu predložila izmene Zakona o PIO, kako bi produžili mandat tadašnjem predsedniku Ustavnog suda Gogiću. Pa ste to povukli i pristali na tumačenje da se sudije penzionišu po Zakonu o radu. Vi ste parafirali to. Osnovni pravni princip je da se u istoj stvari jednako postupa. Za Gogića ne može da važi jedan pravni princip, a za ostale drugi - rekao je Nikolić.

- Ono što eventualno ovaj odbor može da uradi, ako se usaglasimo oko toga većinski, je da pozove Ustavni sud da održi sednicu i da nas obavesti o sudijama kojih se tiču uslov za prestanak funckije. To je abeceda postupanja, ako želimo da se ponašamo u skladu sa Ustavom. Dakle, da Ustavni sud obavesti Ustavni odbor ko od sudija stiče pravo na prestanak funkcije i odlazak u penziju, a znamo ad je to, po Zakonu o radu, gospodin (Budimir) Šćepanović. Kad Ustavni sud to uradi, i obavesti ovaj odbor, onda je odbor dužan po Ustavu i zakonu da raspiše oglas za popunu mesta u Ustavnom sudu, kao što je bio dužan da to uradi i za sedmog sudiju što nije uradio - istakao je.