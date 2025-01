- Već tokom noći je vetar počeo, on je postepeno jačao. Do 11 sati su najjači udari vetra u Podgorici bili od 95 do 100 kilometara na čas. U Ulcinju su zabeleženi vetrovi od čak 108 kilometara na čas, što su već orkanski udari vetra. Vrlo je zanimljivo da u tim područjima su i velike srednje brzine vetra, od 50 do 60 kilometara na sat, što za severni vetar baš i nije toliko uobičajeno. Osim toga u Ulcinju ovaj orkanski vetar uslovljava i donošenje snega pa najjači sneg jutros imamo u Ulcinju - istakao je Pavićević u Vijestima.