- U prvom slučaju radi se o porodilji sa prenešenom trudnoćom i u početku je taj porođaj tekao uredno. Međutim, dolazi do pada srčanih otkucaja ploda, zbog čega se odlučuje da se hitno završi porođaj operativnim putem, da bi se sačuvao život majke i ploda. Nažalost, plod nije mogao da bude sačuvan. U drugom slučaju žena se porodila sasvim normalno, međutim, nakon toga dolazi do nekontrolisanog krvarenja i zato su se odlučili da urade operativnu hemostazu. Operisali su je i u trbuhu je zaustavljeno krvarenje, postignuta hemostaza. Međutim, kasnije se javljaju krvarenja iz drugih organa i razvija se klasična slika DIK-a (diseminovane intravaskularne koagulocije). Laboratorijski nalazi su govorili isto da se radi o DIK-u - kaže dr Milorad Magdelinić, direktor KBC Berane.

- U uređenim zdravstvenim sistemima sprovode ozbiljne kontrole kvaliteta zdravstvenih usluga koje vas vode do odgovora - da li je komplikacija nastala usled nedostataka sistemskih, kao što je nedovoljno kadra, nemanje pisanih procedura, ili je u pitanju nemarnost i greška iz nemarnosti. To su upravo ti algoritmi koje uređene države koriste. Nisam u saznanju da ih koristimo, makar ne ove američke koje uglavnom koriste u svetu. Ako ostavljate previše neodgovorenih pitanja, onda se nepoverenje svaljuje na zdravstveni sistem i to na zdravstvene radnike, a u osnovi problema su oni koji uređuju zdravstvenu politiku - navodi dr Milena Popović Samardžić, predsednica Sindikata doktora medicine.