“Ko se na javnom mestu odaje prostituciji ili bavi radnjama koje podstiču na prostituciju, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 200 evra do 1.000 evra ili kaznom zatvora do 30 dana”, propisano je tim članom Zakona.

Osim kao prekršaj u crnogorskom Zakonu o javnom redu i miru, prepoznata je i Krivičnim zakonikom Crne Gore. Krivični zakonik predviđa zatvorske kazne za one koji drugog navode ili podstiču na prostituciju, ali se ne odnosi na pružaoce tih usluga:

“Ko navodi ili podstiče drugog na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi vršenja prostitucije ili ko putem sredstava javnog informisanja i drugih sličnih sredstava propagira ili reklamira prostituciju, kazniće se zatvorom od tri meseca do dve godine”, predviđeno je Krivičnim zakonikom.

Kazna od dvije do deset godina zatvora prijeti onome ko to krivično delo učini prema maloletnom licu, ali i ako je navođenje na prostituciju “učinjeno od strane više lica na organizovan način, učinilac će se kazniti zatvorom od dvije do deset godina”.