Na sajtu tvojpas.me objavljena je i informacija u vezi sa usvajanjem, uključujući i to da potencijalni usvojioci moraju da ispune određene uslove i, kako se navodi, da imaju nalog na toj platformi. Kako je objašnjeno, nakon registracije i odabira psa kojeg žele da udome, korisnici će moći da prate status svog zahteva.

Posete Prihvatilištu za napuštene kućne ljubimce na Vrelama dozvoljene su svakog radnog dana od 15.00 do 16.00 časova, a kako bi što veći broj pasa iz Prihvatilišta našao nove vlasnike, rokovi za prijavu za udomljavanje su četvrtak od 15.00 do 18.00 časova i subotom od 20 do 11 časova.