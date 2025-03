Zbog nekoliko lajkova, pozitivnih komentara kao i trendova na društvenih mrežama ili dokazivanja društvu, mnogi su do sada nastradali praveći selfije na vagonima na železničkim stanicama iznad kojih prolazi struja izuzetno visokog napona, od čak 25.000 volti. Jedna fotografija zamalo je koštala života i Nikšićanina Vladu Bigovića (22) pre pet godina, a sada otkriva kako je sve to izgledalo uz jednu važnu poruku!

Inače, kako je Vlado te 2020. godine otkrio za RTS, on je bio sa društvom na železničkoj stanici, popeo se na vagon i visoki napon ga je bacio sa vagona i spržio mu većinu tela. Ovaj Nikšićanin je prilikom strujnog udara pao na šine, a ubrzo su došla kola Hitne pomoći i odvezla ga u bolnicu.

"Bukvalno sam bio invalid. Stalni bolovi, ogromna muka. Prva dva meseca nisam mogao ni da vidim porodicu. Kad su mi napokon dozvolili, otac i brat su me gledali kroz bolnički prozor. Nisam ih mogao ni dobro čuti, a od iscrpljenosti i bolova jedva sam mogao da pričam", rekao je Vlado.

- Kada je došao kod nas, on je primljen u izuzetno teškom opštem stanju, životno ugrožen. S obzirom na to da se radi o struji, a znamo da napravi velike destrukcije na telu, sve su bile duboke opekotine i to drugog B i trećeg stepena, i zahvaćena površine je bila negde oko 50 odsto - otkrila je dr Biljana Ćertić.