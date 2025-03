"Na način što je bez važeće vozačke dozvole i bez položenog vozačkog ispita upravljao putničkim motornim vozilom, u pravcu naselja P., čiju brzinu kretanja nije prilagodio noćnoj vidljivosti i preglednosti puta bez osvetljenja, kako bi vozilo blagovremeno zaustavio pred svakom preprekom koju pod datim okolnostima može da vidi ili predvidi i nije upotrebio zvučni i svetlosni znak upozorenja, dok je preko širine kolovoza sa leve na desnu stranu aerodromske piste prelazila grupa od četiri pešaka, s obzirom na to da je bez tog znaka postojala opasnost nastanka saobraćajne nezgode, već je preduzimanjem trkanja sa povećanjem brzine kretanja svog vozila do postizanja maksimalno moguće brzine od 126, 9 km/h do 134,4 km/h, koja ne osigurava mogućnost zastavljanja intezivnim kočenjem na dužini vidljivosti svetlosnog snopa, stvorio nesigurno ponašanje u saobraćaju, pri kojem nije mogao vladati svojim postupcima, ni vozilom kojim je upravljao kako bi vožnja bila bezbedna, usled čega je prednjim branikom i desnim i desnim-ugaonim delom vozila udario pešaka, oštećenu maloletnu I.Š. u predelu zadnje desne strane potkolenica", piše u presudi.