Presuda je danas objavljena u Apelacionom sudu Crne Gore. On je prethodno bio osuđen na 12 godina u Višem sudu u Podgorici, ali se tužilaštvo žalilo na tu presudu.

Nikolić je, prema navodima iz optužnice, tokom 15. i 16. januara 2021. osam sati tukao svoju nevenčanu suprugu. On je od 22 sata do šest sati narednog dana tukao trudnu suprugu nakon svađe dok se troje njihove maloletne dece (od deset, osam i četiri godine) nalazilo u porodičnoj kući. Nakon osam sati batinjanja Zumrita je ležala u krevetu i nije se odazvala na nekoliko poziva Nikolića da im skuva kafu. Nešto kasnije je ipak došla do kuhinje i ponudila da ona skuva kafu, što je razbesnelo Nikolića. Nakon što se nije sklonila, kako joj je rekao, Nikolić je suprugu udario pesnicom ispod desnog oka. Zumrita je od udarca izgubila svest usled izliva krvi u mozak i pala.