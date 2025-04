- Ja ih svaki dan puštam ispred gazdinstva da pasu, međutim taj dan ih je neko uplašio i one su onako u strahu bežale i došle na most. Meni su to odmah javili, ja sam došao i video sam da su na mostu uplašene i zbunjene, i vratio ih. Jedna je ipak uspela da pređe most, pa sam se oko nje malo više namučio da je vratim, kaže za RINU Mašo.