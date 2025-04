U Herceg Novom i okolnim mestima, već su zabeležena prva ovogodišnja kupanja u moru. Iako je more još uvek prohladno, to nije sprečilo one najhrabrije da zaplivaju. Među njima je i jedan turista iz Republike Srpske, koji kaže da se kupa tokom cele godine i da mu nije strano ni da uđe u more tokom januara.