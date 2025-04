Nikšićka policija traga za Lukom Muminom (28) zbog sumnje da je, u gradu pod Trebjesom, pokušao da ubije P.K. (41). To su saopštili iz Uprave policije, navodeći da je Mumin operativno interesantno lice.

- Ubistvo u pokušaju dogodilo se tokom tuče u jednom noćnom klubu, a svi akteri tuče su identifikovani, lišeni slobode i protiv njih će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo učestvovanje u tuči - rekli su iz UP.

Iz policije su objasnili da je sinoć, oko dva sata posle ponoći, prijavljeno da je u jednom noćnom klubu u ulici Novice Cerovića u Nikšiću došlo do tuče između više lica .

- Na lice mesta su, odmah po prijemu obaveštenja, upućeni policijski službenici OB Nikšić, koji su dolaskom zatekli člana jedne OKG M.J. (38), operativno interesantno lice P.M. (24) i P.K. (41) iz Nikšića, koji su imali povrede a koji su prevezeni u Medicinski centar Nikšić radi ukazivanja lekarske pomoći. Licima M.J. i P.M. konstatovane su lake telesne povrede i isti su dovedeni do službenih prostorija OB Nikšić radi preduzimanja daljih službenih mera i radnji. Lice P.K. je zadobilo jednu ubodnu ranu u predelu grudnog koša i isti je zadržan na operaciji u Medicinskom centru i prema informacijama kojima raspolažemo njegovo stanje je stabilno I nije životno ugrožen - saopštili su iz UP.

- Preduzimajući mere i radnje u cilju rasvetljavanja svih okolnosti predmetnog događaja, policijski službenici OB Nikšić došli su do saznanja da je unutar navedenog objekta došlo do tuče između lica: operativno interesantnog lica A.K. (47), člana jedne OKG M.J. (38), člana jedne OKG A.M. (40), S.I. (37) i P.K. (41) sa jedne strane I operativno interesantnog lica L.M. (28), L.B. (21), Đ.P. (28), A.K. (22) i još dva za sada nepoznata lica sa druge strane. Ova lica su se međusobno gađala čašama, flašama, stolicama i drugim predmetima, a u jednom momentu L.M. je zadao ubodnu ranu nožem u predelu grudnog koša licu P.K., nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu. O događaju su upoznati državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, Državni tužilac u VDT u Podgorici se izjasnio da se u radnjama L.M. stiču bitini elementi krivičnog dela ubistvo u pokušaju, na štetu P.K, te je naložio da se po pronalasku liši slobode. U odnosu na ostale učesnike tuče, državni tužilac u ODT u Nikšiću se izjasnio da se radi o krivičnom delu učestvovanje u tuči - kazali su iz policije.