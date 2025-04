"Danas je, u jutarnjim časovima, službenim prostorijama Odeljenja bezbednosti Tivat pristupila državljanka Holandije sa privremenim boravkom u Tivtu i prijavila da je danas oko 2:00 sata iza ponoći nepoznato lice ušlo u njen stan i dok je spavala, dodirivalo rukom po telu, te da se nakon što je počela da viče i zove u pomoć to lice udaljilo u nepoznatom pravcu", ističe se u saopštenju UP.

"Operativnim radom na terenu policijski službenici su identifikovali lice A.A.(45) ruskog državljanina sa trenutnim boravištem u Tivtu za kojeg se po završetku kriminalističke obrade došlo do osnovane sumnje da je navedenog dana ušao u stan oštećene i tom prilikom izvršio opisane radnje. Sa događajem je upoznata državna tužiteljka u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru po čijem je nalogu A.A. lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljenje polne radnje. On će uz krivičnu prijavu biti sproveden u zakonskom roku postupajućem tužiocu na dalju nadležnost", piše u saopštenju UP.