"Naime, pacijent je, ne seća se iz kog razloga, sleteo, skrenuo sa puta, kojom prilikom je, kao što je već objavljeno, vozilo se zadržalo na drvetu, a on je bukvalno celu noć visio na neke dve grane. Kako sam kaže, nije on ne može objasniti na koji je način uspeo to da izdrži sa ovako teškim povredama", rekao je direktor Opšte bolnice Nikšić Zoran Mrkić.